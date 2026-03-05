Saint-Leu : un couple emporté par la houle, l'homme retrouvé, les recherches continuent

(Actualisé) Un couple a été emporté par la houle à Saint-Leu ce jeudi 5 mars 2026, au niveau de la Pointe au Sel. L'alerte a été donnée à 19h30. L'homme a pu être retrouvé et a été pris en charge par les secours. Selon nos informations, il est hors de danger. Les recherches continuent pour la seconde victime. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross), le SMUR, un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie, les pompiers et la police municipale sont mobilisés.

"L’homme a pu être retrouvé en vie et ramené au port de Saint-Leu. À cette heure, les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver la femme toujours portée disparue", indique la mairie de Saint-Leu.

La ville de Saint-Leu "adresse ses pensées aux victimes et leur famille, salue l’engagement des équipes de secours mobilisées appelle chacun à la plus grande prudence sur le littoral".

