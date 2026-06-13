Rallye de Petite-Île : Top départ d'une édition sous haute surveillance, la sécurité au cœur du parcours

Ce samedi 13 juin 2026, marque le retour de ce sport auto depuis le drame qui a coûté la vie à trois enfants lors du rallye de Saint-Joseph en octobre 2025. Cette épreuve marquera le coup d’envoi du championnat de La Réunion des rallyes dans le sud de l'île. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Sur place, les coureurs se préparent : "Dans quelques instants, place à l’adrénaline, à la passion et au spectacle sur les routes du Sud. Bonne chance à tous les concurrents et que le meilleur l’emporte" lancent les organisateurs dans une publication facebook.

"La réussite de ce rallye dépendra du comportement des spectateurs. Respecter les consignes de sécurité" lance le maire de Petite-île. "12 épreuves spéciales chronométrées sont au programme avec notamment la mythique spéciale de Piton de bloc, mais également celles de Anse les Hauts, Manapany les Hauts et Manapany les bas" explique Serge Hoareau.

- Des zones public mises en place -

Dans un communiqué publié ce jeudi 11 juin 2026, et pour éviter toute drame, l'ASA Réunion rappelle que des zones public ont été mises en place sur les épreuves spéciales

Ces zones sont matérialisées par de la rubalise verte.

Le message est simple :

- Rubalise verte = zone autorisée au public.

- Pas de rubalise verte = zone interdite.

- Rubalise rouge = danger, accès strictement interdit.

La route sera officiellement fermée 1h30 avant le départ de la première voiture. À partir de cette fermeture, l’accès aux épreuves spéciales, par le départ ou par l’arrivée, même à pied, ne sera plus autorisé.

Avant la fermeture des routes, l’organisateur mettra à disposition quatre navettes minibus pour permettre aux spectateurs de rejoindre les zones public autorisées. Selon le timing de l’épreuve, ces navettes pourront éventuellement circuler entre les boucles de spéciales pour déposer des spectateurs ou récupérer ceux qui souhaitent repartir.

Les personnes qui ne souhaitent pas rester jusqu’à la fin des spéciales sont invitées à consulter la carte interactive de l’ASA Réunion afin de privilégier les zones public accessibles par des routes adjacentes.

- La sécurité renforcée après le drame de Saint-Joseph -

La sécurité s'est renforcée alors que La Réunion reste marquée par le drame survenu lors du rallye de Saint-Joseph en octobre 2025, où un accident avait provoqué la mort de trois enfants.

Une fillette de 9 ans ainsi que son frère de 12 ans sont décédés après avoir été percutés par une voiture lors du rallye de Saint-Joseph, le 26 octobre 2025. Un troisième enfant est décédé des suites de ses blessures le 3 novembre suivant.

L'accident s'était produit vers 15h, sur une épreuve du rallye de Saint-Joseph, au niveau de la Plaine-des-Grègues. De nombreux spectateurs s’étaient massés le long de la route pour assister au passage des véhicules lorsque une voiture en course avait fait une sortie de route, heurtant à pleine vitesse un groupe de spectateurs situé sur le bord de la voie de circulation.

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