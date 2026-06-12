Saint-Denis : un jeune de 14 ans violemment agressé, son pronostic vital engagé

Aux alentours de 14 heures, dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, un collégien âgé de 14 ans a été violemment agressé. Le pronostic vital de la victime était engagé lorsqu'il a été pris en charge par les secours et transféré au CHU de Saint-Pierre. Une enquête est ouverte. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Selon nos informations, les agresseurs appartiendraient à une "bande rivale". Le jeune homme a été violemment battu à coup de bâtons.

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

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