TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Denis : un jeune de 14 ans violemment agressé, son pronostic vital engagé

  • Publié le 12 juin 2026 à 19:53
  • Actualisé le 12 juin 2026 à 20:01
CHU sud

Aux alentours de 14 heures, dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, un collégien âgé de 14 ans a été violemment agressé. Le pronostic vital de la victime était engagé lorsqu'il a été pris en charge par les secours et transféré au CHU de Saint-Pierre. Une enquête est ouverte. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Selon nos informations, les agresseurs appartiendraient à une "bande rivale". Le jeune homme a été violemment battu à coup de bâtons. 

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

www.imazpress.com / [email protected]

Faits-divers, Agression, Saint-Denis, Chaudron, CHU

guest
1 Commentaires
Manu
Manu
1 heure

Surement les mêmes qui ont agressé un cycliste à coup de batons pour lui voler son vélo...

Répondre