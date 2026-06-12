Santé : deux nouveaux cas de Mpox détectés, la leptospirose recule, et les cas de dengue restent stables

Dans son bulletin du vendredi 12 juin 2026, Santé publique France partage ses dernières données de surveillance sanitaire de La Réunion. Après une augmentation saisonnière des cas de leptospirose sur l'île, et un pic épidémique en mars, la leptospirose commence à perdre du terrain. "À jour, 195 cas autochtones ont été déclarés" souligne SPF. Sur l'île, 48 cas de chikungunya et 250 cas de dengue autochtones ont été détectés depuis le début de l’année. "Le nombre hebdomadaire de cas de dengue est stable" peut-on lire dans ce bulletin. De plus, deux nouveaux cas de Mpox ont été importés de Madagascar.
Depuis le début de l’année, des cas autochtones d’arboviroses sont signalés sur le territoire. A ce jour, on rapporte 250 cas de dengue et 48 cas de chikungunya autochtones. Il n’y a pas de foyers actifs de chikungunya et seuls des cas isolés sont mis en évidence.
En ce qui concerne la dengue, le nombre de cas hebdomadaire est stationnaire (une vingtaine de cas/semaine). À date, en S23 qui ont été identifiés. Des foyers sont actifs à Saint-Leu (centre-ville et Piton Saint Leu), Saint-Pierre et Saint-Gilles-les Bains.
Au cours des trois dernières semaines, 5 communes ont rapporté des cas (Saint-Louis, La Possession, Saint Paul, Saint Leu et Saint Pierre). Toutes ces situations sont suivies avec vigilance.
Le sérotype DENV1 reste majoritaire (156 prélèvements analysés) mais des cas de DENV2 ont été rapportés également (25% des prélèvements analysés). Le DENV2 était initialement uniquement détecté à La Possession mais des cas ont également été détectés à Saint-Paul, Saint-Leu, Le Port, Saint-Denis et Le Tampon. Le ratio DENV1/DENV2 reste stable.
Treize hospitalisations ont été signalées à ce jour, sans gravité particulière. L’impact sanitaire est négligeable.
Depuis le début de l’année, 16 cas importés de chikungunya ont été signalés, au retour de Madagascar principalement,deMayotte,desSeychellesetdeThaïlande.Pourladengue,6casimportésontétéidentifiés en provenance de Thaïlande, d’Inde, de Tahiti, de Madagascar et du Kenya.
Malgré l’entrée progressive en hiver, la circulation de la dengue (et du chikungunya dans une moindre mesure) persiste. Dès lors, la vigilance reste de mise, les conditions sont encore propices pour le moustique vecteur et la leptospirose continue de circuler. Il faut rappeler que la dengue n’a plus circulé de façon large depuis plusieurs années (épidémie dans le Sud en 2024).
Dès lors, devant tout syndrome dengue-like, une confirmation biologique rapide doit être envisagée. Une prescription de PCR triplex "chik/dengue/lepto" permettra de poser le diagnostic approprié et dès lors d’envisager la prise en charge médicale et sanitaire appropriée.
- Mpox (variole b) -
Deux nouveaux cas importés de Madagascar ont été signalé en S24. Le bilan à date est de 17 cas de clade Ib identifiés sur le territoire depuis le début de l’année.
Il s’agissait de 12 cas importés de Madagascar et de 5 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé)
- Leptospirose -
Après un début d’année marqué par une forte recrudescence saisonnière de la leptospirose au cours des trois premiers mois, la recrudescence saisonnière de la leptospirose est entrée, depuis le mois d’avril, dans une phase de décroissance après un pic observé en mars.
Dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire,195 cas de leptospirose autochtones ont été déclarés à l’ARS entre le 01/01 et le 11/06/2026. Après consolidation des données, 3 cas ont été exclu et 2 nouveaux ont été enregistrés depuis la semaine précédente.
Parmi ces cas :
• 21 étaient survenus au cours du mois de janvier, 42 en février, 69 en mars, 41 en avril et 22 en mai (Figure 2) ;
• Le secteur Sud représentait 45% des cas soit 88 cas principalement au Tampon (28 cas) à Saint- Joseph (24 cas) et à Saint-Louis (14 cas) et Saint-Pierre (9 cas). Le secteur Est rapportait 28% de l’ensemble des cas, soit 55 cas principalement domiciliés à Saint-Benoît (25 cas) et à Saint-André (15 cas) et Sainte-Rose (6 cas).
La part des cas résidant dans l’Ouest et la Nord était stable (respectivement 17% avec 32 cas et 10% avec 19 cas). Pour le secteur Ouest, 17 cas résidaient à Saint-Paul et 11 à Saint-Leu et pour le secteur Nord, 8 cas à Sainte-Suzanne et 7 cas à Saint-Denis A noter que pour un cas la donnée est manquante.
Parmi les cas pour lesquels l’information était disponible, 108 ont été hospitalisés (65%) et 1 cas est décédé. Ce décès a été classé comme directement lié à la leptospirose par le comité d’imputabilité des décès.
Le nombre de cas survenus en janvier 2026 et en février étant bien supérieur à la moyenne 2021-2025 (respectivement 12 et 25 cas, sans dépasser les valeurs maximales déclarées sur cette période (année record en 2024, avec respectivement 25 et 63 cas).
Le mois de mars, avec 69 cas, dépassait le maximum atteint en 2024 (61 cas). Après ce pic de cas au cours du mois de mars, le nombre de cas mensuels diminuait progressivement et se situait dans valeurs comparable à la moyenne des cinq dernières (41 cas au mois d’avril et 22 cas au mois de mai)
Alors que les conditions climatiques deviennent moins favorables à la survie de la bactérie et que la recrudescence saisonnière décroît, le risque de contamination diminue. Néanmoins des contaminations restent possibles, lors d’activités exposant à des milieux humides à risque et sans protection adaptée.
A noter que cette année, le nombre de cas rapportant des hypothèses de contamination en lien avec les loisirs en lien avec de l’eau douce (baignade, pêche, canyoning...) est plus important qu’en 2025 (36 cas à date versus 12).
- Les syndromes grippaux -
Les passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal augmentaient avec un total de 25 passages aux urgences contre 20 la semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations restait faible et stable (n= 5) traduisant une absence d’impact sanitaire sur l’offre de soins hospitalière.
Les indicateurs sanitaires pour un motif de syndrome grippal (passages aux urgences et hospitalisations) se caractérisent par un niveau de faible intensité avec un impact à ce stade encore limité.