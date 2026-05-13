Saint-Benoît : pesticides dans l'eau, une citerne installée et des packs d'eau distribués

La Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, que dans le cadre de la gestion de la problématique liée à la présence de pesticides, des dispositions sont mises en place ce mercredi 13 mai 2026. Une citerne d’eau non alimentaire va être installée chemin Pêche pour pallier le problème. La Cise annonce également la distribution de packs d’eau auprès des familles recensées (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La citerne d’eau va être installée chemin Pêche partie haute sur le captage Vallée Genêt (lieu-dit carreau ananas). Cette citerne est destinée à un usage non alimentaire uniquement. L’eau de citerne n’est pas potable et ne doit en aucun cas être consommée.

Les agents vont procéder à une distribution de packs d’eau auprès des familles recensées et connues de nos services, ce mercredi en fin de journée.

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