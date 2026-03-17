[Photos-Vidéos] Piton de la Fournaise : la lave plonge dans l'océan et donne vie à une petite plage de sable noir

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce mardi 17 mars 2026. Dans la nuit de dimanche à lundi, la lave a plongé dans l'océan. "Cette rencontre a déjà donné lieu à une petite plage de sable noir en aval des retombées", indique Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'Université de La Réunion. Cet événement est arrivé après la traversée de la RN2 par trois coulées de lave le vendredi 13 mars. Des bras secondaires continuent leur progression vers la route. Mais attention, l'éruption peut impacter la qualité de l’air, notamment par l'émission de dioxyde de soufre (SO2), un gaz irritant des voies respiratoires (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

En fin de journée, ce lundi, Imaz Press a survolé la coulée la zone où la lave a rencontré l'océan dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026. Regardez.

Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'Université de La Réunion fait le point sur la situation au niveau de la coulée. "C'est encore faiblement alimenté", explique-t-il. Toutefois, "cette rencontre a déjà donné lieu à une petite plage de sable noir en aval des retombées".

La lave qui, "rentre à 1.150 degrés, réchauffement partiellement cet océan sur une bonne vingtaine de mètres au large de la côte", dit-il.

- La lave a traversé la RN2 -

Le vendredi 13 mars dans la matinée, une coulée de lave est entrée sur la RN2 et a traversé la voie de circulation. Après le premier franchissement observé, un second bras de coulée a traversé la route nationale 2 dans le Grand Brûlé à 9h27. Regardez cette vidéo de notre photographe Richard Bouhet.

C'est la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.

- Alerte pollution au dioxyde de souffre (SO2) dans le secteur de Bourg Murat -

La rencontre du feu liquide et de l'eau peut impacter la qualité de l’air, notamment par l'émission de dioxyde de soufre (SO2), un gaz irritant des voies respiratoires, ou encore des particules en suspension. Raison pour laquelle la préfecture alerte sur cette pollution dans le secteur de Bourg Murat.

En cas de concentration importante, ces substances peuvent entraîner chez les personnes vulnérables et sensibles (personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes sensibles à la pollution de l’air) des manifestations physiques telles qu’une toux, une exacerbation d’asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation.

Pour la population générale :

- en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, d’irritation de la gorge ou des yeux, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé ;

- veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs irritants des voies respiratoires, tels que l’usage de solvants, de peinture ou d’encens, les brûlages et la fumée de tabac ; évitez également les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe

- privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort ; privilégiez les activités modérées

- évitez ou réduisez les activités physiques et sportives intenses (activités qui obligent à respirer par la bouche) notamment à l’extérieur, y compris les compétitions.

Il n'est pas nécessaire de modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation des bâtiments, la situation ne justifiant pas des mesures de confinement.

À proximité immédiate du volcan et des coulées de lave, la qualité de l’air n’est pas surveillée en continu, il est recommandé :

- Aux personnes vulnérables qui souhaitent se rendre sur le site de demander au préalable l'avis à leur médecin traitant.

- En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), de quitter la zone et de consulter rapidement un médecin.

- Vigilance face aux retombées de "cheveux de Pélé" -

L’éruption volcanique en cours du Piton de La Fournaise peut également s’accompagner de retombées de cheveux de Pélé, fibres de verre volcanique sous forme de fins filaments de lave (aspect de fils brillants, de quelques centimètres de longueur, impalpables et cassants) .

Il est recommandé à la population d’être vigilante et de suivre les mesures suivantes :

- éviter la fréquentation par les enfants des espaces extérieurs où la présence de cheveux de Pélé est relevée ;

- nettoyer les surfaces afin qu’elles soient débarrassées des cheveux de Pélé, qui s’y seraient accumulés ;

- laver soigneusement les légumes et les fruits provenant des jardins ;

- éviter le contact entre la nourriture et les surfaces sur lesquelles se seraient accumulés des cheveux de Pélé ; notamment lors des pique-niques sur site ;

- éviter de manipuler les cheveux de Pélé à main nue ; et en cas de contact avec des cheveux de Pélé, laver les mains soigneusement avec de l’eau.

- Passage en alerte 2.2 du dispositif ORSEC volcan - Par mesure de sécurité le préfet de La Réunion avait décidé de déclenché la phase d’alerte 2.2 du dispositif ORSEC volcan. Les points de retournement suivants sont mis en place : - Sur la commune de Sainte-Rose, la route est fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire est mis en place. - Sur la commune de Saint-Philippe, la fermeture complète s’étend du PR78 au PR82. "Le stationnement reste autorisé sur la route nationale en amont de ces points de retournement, sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture. Au-delà des points de retournement, "l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières". Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles. Ce week-end du 14 et 15 février 2026, les gendarmes de La Réunion ont verbalisé 279 véhicules pour non-respect du stationnement.

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