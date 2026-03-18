Municipales 2026 : 25 listes officiellement déposées pour le second tour des élections

La préfecture de La Réunion a publié ce mercredi 18 mars 2026, l'arrêté officialisant les listes définitives des candidats, par communes, pour le second tour des élections municipales du 22 mars. 25 listes au total ont été déposées pour toute l'île (Photo : www.imazpress.com)

Les candidats avaient jusqu'au mardi 17 mars pour déposer leurs listes, après de nombreux alliances et désistements.

Les candidats vont désormais pouvoir investir les panneaux d'affichage avec leurs affiches électorales.

Cilaos : 2 listes

La Possession : 2 listes

Saint-André : 2 listes

Saint-Leu : 2 listes

Saint-Paul : 2 listes

Saint-Pierre : 3 listes

Sainte-Marie : 3 listes

Sainte-Suzanne : 4 listes

Le Tampon : 3 listes

Les Trois-Bassins : 2 listes

Retrouvez la totalité des listes pour les 24 communes sur ce lien.

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