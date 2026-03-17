Municipales à La Réunion : entre fusions, maintiens et désistements, les cartes du deuxième tour sont rabattues

Au lendemain du premier tour des élections locales à La Réunion, les cartes se sont rabattues. Des alliances et des désistements remettent en question le scrutin du second tour dimanche 22 mars 2026. A Saint-André, la fusion des listes entre Laurent et Jean-Marie Virapoullé met en difficulté Joé Bédier. Didier Robert n'ira finalement pas au second tour de Saint-Paul, appelant à voter pour Cyrille Melchior. Frédéric Maillot se retrouve en position de force à Sainte-Suzanne grâce au ralliement de Daniel Alamelou. Bruno Domen créé la surprise et se retire à Saint-Leu, donnant un peu d'espoir à Karim Juhoor. Et Emeline K/Bidi se retrouve en grande difficulté à Saint-Pierre, sans le ralliement ni le soutien des autres candidats face à David Lorion. (Photo photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les tractations sont allées bon train partout où des triangulaires, quadrangulaires, voire des scrutins avec cinq ou six listes sont possibles. Les candidats avaient jusqu'à ce mardi 17 mars, 18 heures pour déposer leur liste. Nous devrions connaître ce mercredi, les listes officielles à se présenter.

La campagne pour le second tour entre désormais dans sa dernière ligne droite avant le scrutin de dimanche prochain.

• Saint-André, fusion des frères Virapoullé contre Joé Bédier

Dans la commune de Saint-André, Joé Bedier arrive en tête avec 30,02%. Au second tour, le maire sortant sera face aux deux frères Laurent Virapoullé et Jean-Marie Virapoullé, alliés dans une même liste.

Ce mardi 17 mars 2026, Laurent et Jean-Marie Virapoullé ont annoncé la fusion de leurs deux listes pour le second tour des élections municipales. Ce qui n'est pas pour arranger les affaires de Joé Bédier puisque l'addition des voix récoltés par les deux frères donne 9.228 voix. Au premier tour, le maire sortant en a obtenu 6.516.

Éric Fruteau, ancien maire, arrivé quatrième du premier tour avec 16,49% a lui annoncé son retrait, sans consigne de vote. "Il y a une position républicaine à tenir, conforme à mes valeurs. J’ai battu Jean-Paul Virapoullé, lui ne m’a jamais battu, j’ai mon histoire et ma conscience pour moi" écrit-il.

Dans un communiqué publié mardi matin à la suite du désistement d'Eric Fruteau, Joé Bédier estime que cette " décision d’Éric Fruteau s’inscrit dans cette volonté de construire plutôt que de diviser".

Il affirme ensuite : "dans cet esprit, et dans l’éventualité d’une candidature d’Éric Fruteau aux prochaines élections départementales, je m’engagerai à lui apporter pleinement mon soutien".

• Saint-Paul, Didier Robert se retire pour laisser une chance à Cyrille Melchior

Sur la commune de Saint-Paul, c'est finalement un duel qui se jouera au second tour des élections municipales. Au premier tour, le maire sortant, Emmanuel Séraphin, est arrivé en tête avec 47,16% des suffrages, devant Cyrille Melchior avec 34,17% des votes.

Didier Robert avait terminé avec 11,17% des voix, mais ce dernier a finalement décidé de se retirer de la course. Aucune fusion avec Cyrille Melchior, mais un appel à voter pour ce dernier.

Didier Robert a estimé ce mardi que, "dans le contexte actuel, le dépassement des divisions apparaît comme la condition nécessaire pour crée une dynamique capable de répondre aux attentes exprimées par une large partie des électeurs".

Le président du Département souhaitait de son côté "sonner le rassemblement" derrière lui. "Ce que nous disent aussi les urnes, c’est que aujourd’hui, je suis le mieux placé pour fédérer toutes les forces de l’alternance. J’en appelle au grand rassemblement de toutes les forces vives et énergies constructives de Saint-Paul ! J’en appelle au désistement républicain, pour conforter ce résultat.", avait-il déclaré, visant certainement l'autre candidat de droite, Didier Robert.

Jean-Yves Morel, candidat investi pr Rassemblement National appelle "à voter en faveur de Cyrille Melchior".

• Saint-Pierre, une triangulaire favorable à David Lorion

Dans la commune de Saint-Pierre, David Lorion, le maire sortant, arrive en tête du premier tour avec 44,33% des suffrages exprimés. Le second tour sera une triangulaire face à Emeline K/Bidi (21,75%) et Jean Gaël Anda Sita (19,58%).

Si des discussions ont été tenues entre ces deux derniers, aucun accord n'a été trouvé. Dans un communiqué, des colistières de Jean-Gaël Anda Sita ont répondu à Emeline K/Bidi concernant les discussions engagées en vue d’une éventuelle fusion.

Elles ont précisé que "des discussions ont bien eu lieu entre les équipes dans un esprit d’ouverture et de responsabilité. Lors de ces échanges, plusieurs conditions ont été posées par Mme K/Bidi concernant la composition d’une éventuelle liste commune, notamment l’exclusion de certains colistiers".

Pour Ruth Dijoux, candidate au premier tour, "les résultats du premier tour ne me permettant pas d’avoir une voix déterminante pour toute négociation, avec l’humilité que m’impose la confiance accordée par les électrices et les électeurs et ma base militante, j’ai décidé de leur faire à mon tour confiance quant à leur choix du second tour".

Le manque de soutien de cette dernière, et les négociations infructueuses avec Jean Gaël Anda, mettent en grande difficulté la députée de gauche. Sans réserve de voix, la victoire semble s'échapper face à David Lorion.

• Saint-Leu, duel entre Thierry Robert et Karim Juhoor

Dans la commune de Saint-Leu, avec 44,04% des suffrages exprimés, Thierry Robert arrive en tête du premier tour.

Dans un communiqué envoyé à la presse ce mardi 17 mars 2026, le maire sortant de la commune de Saint-Leu, Bruno Domen, a annoncé retirer sa candidature pour le second tour des élections municipales qui aura lieu ce dimanche 22 mars. "Après échanges avec mon équipe, mes colistiers et les militants, j'ai pris la décision de ne pas me maintenir au second tour", écrit-il. Un choix de "responsabilité", dit-il.

Thierry Robert se retrouve donc en tête-à-tête avec Karim Juhoor, arrivé en troisième position lors du premier tour avec 16,54% des suffrages.

Candidate au premier tour mais sans voix suffisante pour le second, Karine Nabénésa annonce ne pas donner de consignes de votes.

• Sainte-Suzanne, une quadrangulaire et une fusion

À Sainte-Suzanne, cinq candidats se sont qualifiés pour le second tour. Il s'agit de Frédéric Maillot avec 24,77% des votes, Alexandre Lai-Kan-Cheong avec 19,74% des suffrages, Eddy Balbine avec 15,08%, Daniel Alamélou avec 14,36% et enfin Nadia Ramassamy avec 10,43%.

Ce mardi, de Frédéric Maillot et Daniel Alamélou ont annoncé fusionner leur liste, prenant un peu d'avance sur leurs adversaires, de gauche comme de droite.

Les deux équipes mettent en avant une convergence de priorité locales : "Ce qui les a réunis ? Pas la politique pour la politique. Ce sont les Sainte-Suzannois. Ce sont vos quartiers, vos routes, vos écoles, votre quotidien".

Sur ses réseaux ce mardi, Eddy Balbine a annoncé n'avoir fait aucune alliance et avoir déposé sa liste en préfecture. "Désormais une autre campagne débute pour défendre nos idées, au service de l'intérêt général".

Alexandre Lai-Kan-Cheong partira donc au second tour sans alliance.

De son côté, Nadia Ramassamy représentera la droite, sans chance de l'emporter dans ce bastion du PCR.

• À Cilaos, un duel entre Jacques Técher et Laïla Nassibou -

À Cilaos, Jacques Técher, maire sortant, est arrivé en tête au premier tour avec 46,52% des votes, devant Laïla Nassibou avec 41,30% et Gaël Firmant avec 12,18% des suffrages.

Le maire sortant, Jacques Técher, l'a dit lors de l'annonce des résultats "il ne faudra rien lâcher. Nous ne laisserons jamais Huguette Bello et Claude Hoarau piloter des marrionnettes pour venir diriger la ville de Cilaos.

Gaël Firmant a lui annoncé sur ses réseaux ce mardi 17 mars, se retirer de la course. "Aujourd’hui, en toute transparence, notre aventure électorale s’arrête ici", écrit-il.

• Sainte-Marie : une candidate de gauche et deux candidats de droite qui refusent de laisser la place à l'autre

Trois candidats vont se battre le fauteuil de maire dans la commune de Sainte-Marie. Céline Sitouze qui récolte 33,38% des votes au premier tour, l'ancien maire Jean-Louis Lagourgue récolte 25,64% des suffrages et enfin le maire sortant, Richard Nirlo, avec 25% des votes.

À gauche, Céline Sitouze a fait le choix de présenter une liste identique à celle du premier tour, sans "aucune alliance, aucune fusion.

À droite, aucun des deux candidats ne veut laisser la place l'autre, cela même si Richard Nirlo a été adjoint de Jean-Louis Lagourgue et qu'il a pris la succession de ce dernier après sa élection au Sénat.

Sur Réunion la 1ere, le maire sortant de Sainte-Marie a assuré, "je suis le maire sortant, j'ai redressé la commune, j'ai décidé d'y aller", en réponse à l'équipe Lagourgue qui demande le désistement du candidat. Richard Nirlo ajoute : "la porte est ouverte dans l'autre sens".

Rémy Lagourgue, qui a pris la parole pour son père à leur permanence ce lundi, dénonce ce refus et des propositions qu’il juge "inacceptables" et "antidémocratiques", estimant que cette situation pourrait conduire à une victoire de la gauche dimanche.

Dans un communiqué, son père, Jean-Louis Lagourgue, regrette "bien évidemment qu’aucune issue positive n’ai été trouvée. Face à une situation inextricable nous allons donc continuer notre combat".

Christian Annette, perdant au premier tour, a, lors d'une conférence de presse, déclaré "laisser le soin à nos électeurs de voter en leur âme et conscience", a affirmé le socialiste

• La Possession : une maire sortant et une alliance de l'opposition

Dans la commune de La Possession, la maire sortante, Vanessa Miranville, arrive en tête du scrutin du premier tour avec 41,94% des suffrages exprimés.

Alors que la commune se dirigeait vers une quadrangulaire avec Erick Fontaine, Philippe Robert et Vincent Rivière ont décidé de fusionner leurs listes. Un rassemblement "naturel", selon Erick Fontaine, qui permettra à cette nouvelle liste fusionnée de "répondre à l'appel des Possessionnais".

Pour Philippe Robert, cette alliance est une réponse à la "volonté de changement des électeurs Possessionnais". "Être capables de s'unir, c'est envoyer un message fort aux Possessionnais", assure Vincent Rivière.

• À Trois-Bassins, une alliance contre le maire Daniel Pausé

À Trois-Bassins, Daniel Pausé, maire sortant, arrive en tête avec 49,79% des suffrages.

Pour ce second tour, le maire fera face à une alliance inédite. Fabien Aure, Jacques Dennemont et Roland Ramakistin fusionnent leurs forces sous la bannière "Union, Ensem Nou Lé Kapab".

En additionnant les scores de Fabien Aure (23,56 %), Jacques Dennemont (15,54 %) et Roland Ramakistin (11,11 %), l’opposition pèse 50,21 % des voix.

• Au Tampon, on ne cède pas sa place mais invite les autres à se retirer

Dans la commune du Tampon, trois candidats sont en lice pour le second tour des municipales. Il s'agit de Patrice Thien Ah Koon, arrivé en tête avec 40,92% des voix, Alexis Chaussalet avec 28,95% des suffrages et enfin Nathalie Bassire avec 22,35% des votes.

Chaque candidat appelle à la mobilisation derrière sa candidature. "Nous avons besoin de votre mobilisation totale pour confirmer ce choix et maintenir Tampon Avenir en tête", dit Alexis Chaussalet. "Nous ne ferons ni alliance, ni compromission'" ajoute-t-il.

Nathalie Bassire, arrivée troisième, a invité Alexis Chaussalet.... à se désister "pour faire échec à la dynastie TAK". "Je suis la seule à pouvoir battre 'Monsieur le fils de papa' et à empêcher le népotisme, comme lors du second tour des législatives 2022 où j’étais seule face à l’héritier et 4 maires, même si à l’époque M. Alexis Chaussalet avait refusé d’appeler à voter pour moi".

Alexis Chaussalet lui a répondu : "Le premier tour a tranché. Les Tamponnaises et les Tamponnais ont exprimé un choix clair : Alexis Chaussalet est arrivé deuxième avec 28,95 % des voix, Nathalie Bassire est arrivée troisième avec 22,35 %. Dans une élection démocratique, la dynamique du second tour repose sur le résultat du premier".

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