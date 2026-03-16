Municipales à Saint-Pierre : des colistières de Jean-Gaël Anda Sita répondent à Emeline K/Bidy

Suite aux déclarations de Mme Emeline K/Bidy dans la presse concernant les discussions engagées en vue d’une éventuelle fusion pour le second tour, nous souhaitons rétablir avec précision le déroulement des échanges auxquels nous avons assistés. (Photo Photos Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Des discussions ont bien eu lieu entre les équipes dans un esprit d’ouverture et de responsabilité. Lors de ces échanges, plusieurs conditions ont été posées par Mme K/Bidy concernant la composition d’une éventuelle liste commune, notamment l’exclusion de certains colistiers.

Dans un souci sincère de rassemblement, l’équipe de Jean-Gaël Anda Sita a accepté d’examiner ces demandes et avait même donné son accord sur certaines d’entre elles afin de permettre la poursuite des discussions.

Par ailleurs, Mme K/Bidy avait elle-même indiqué qu’aucun représentant de La France Insoumise ne figurerait dans l’éventuelle configuration proposée, engagement qui faisait également partie des éléments discutés lors de ces négociations.

À l’issue des consultations menées auprès de nos colistiers et de nos militants, il est néanmoins apparu que les conditions globales de cet accord ne permettaient pas de construire un rassemblement équilibré et respectueux de notre équipe. C’est donc en responsabilité que nous avons informé Mme K/Bidy qui a refusé de se déplacer, de notre choix de ne pas rejoindre cette proposition.

Nous regrettons que ces échanges soient aujourd’hui présentés de manière inexacte, laissant entendre que la fusion aurait échoué pour des raisons différentes de celles qui ont réellement été évoquées lors des discussions.

La vérité est simple : un rassemblement ne peut se construire ni sur des exigences unilatérales ni sur des interprétations approximatives des discussions. Il doit reposer sur le respect des équipes, de leurs engagements et des électeurs.

Nous restons fidèles à cette exigence de transparence et de loyauté dans la vie publique.

Brigitte Hoarau et Séverine Ferrante colistieres de Jean Gaël Anda Sita, de la liste Saint-Pierre D’abord