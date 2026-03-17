Deuxième tour des municipales : fusion de listes entre les deux frères Virapoullé à Saint-André

Ce mardi 17 mars 2026, Laurent et Jean-Marie Virapoullé ont annoncé la fusion de leurs deux listes pour le second tour des élections municipales. Une information confirmée par Jean-Marie à Imaz Press. Les deux frères se rallient pour faire face au maire sortant, Joé Bédier, arrivé en tête avec 30,02% lors du premier. (Photo Photo www.imazpress.com)
Dans la commune de Saint-André, lors du premier tour, Laurent Virapoullé avait récolté 21,71% des voix et Jean-Marie Virapoullé 20,80%.
La tête de liste devrait être menée par Laurent Virapoullé. Son frère, Jean-Marie emmènera avec lui 11 de ses 45 colistiers.
Éric Fruteau, ancien maire, arrivé quatrième du premier tour avec 16,49% a lui annoncé son retrait, sans consigne de vote. "Il y a une position républicaine à tenir, conforme à mes valeurs. J’ai battu Jean-Paul Virapoullé, lui ne m’a jamais battu, j’ai mon histoire et ma conscience pour moi" écrit-il.
Dans un communiqué publié mardi matin à la suite du désistement d'Eric Fruteau, Joé Bédier estime que cette "décision d’Éric Fruteau s’inscrit dans cette volonté de construire plutôt que de diviser".
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Des colistiers de Laurent Virapoullé ont ete virés de la liste pour placer 11 colistiers de Jean Marie.
Ce manger cochon n'est pas du tout apprécié par un grand nombre de colistiers de Laurent et de Jean Marie qui n'ont pas ete tetenue sur la niuvelle liste.
Batay coq en’perspective.
1 + 1 = 0,5
La defaite arrive pour les Vira qui ont utilisé des colistiers et les ont jetés comme des ......