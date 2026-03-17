Deuxième tour des municipales : fusion de listes entre les deux frères Virapoullé à Saint-André

Ce mardi 17 mars 2026, Laurent et Jean-Marie Virapoullé ont annoncé la fusion de leurs deux listes pour le second tour des élections municipales. Une information confirmée par Jean-Marie à Imaz Press. Les deux frères se rallient pour faire face au maire sortant, Joé Bédier, arrivé en tête avec 30,02% lors du premier. (Photo Photo www.imazpress.com)

Dans la commune de Saint-André, lors du premier tour, Laurent Virapoullé avait récolté 21,71% des voix et Jean-Marie Virapoullé 20,80%.

La tête de liste devrait être menée par Laurent Virapoullé. Son frère, Jean-Marie emmènera avec lui 11 de ses 45 colistiers.

Éric Fruteau, ancien maire, arrivé quatrième du premier tour avec 16,49% a lui annoncé son retrait, sans consigne de vote. "Il y a une position républicaine à tenir, conforme à mes valeurs. J’ai battu Jean-Paul Virapoullé, lui ne m’a jamais battu, j’ai mon histoire et ma conscience pour moi" écrit-il.

Dans un communiqué publié mardi matin à la suite du désistement d'Eric Fruteau, Joé Bédier estime que cette "décision d’Éric Fruteau s’inscrit dans cette volonté de construire plutôt que de diviser".

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