Le maire de Saint-André remercie Éric Fruteau de privilégier aujourd’hui le rassemblement

Dès ce dimanche 15 mars à l’annonce des résultats, j’ai appelé au rassemblement et je tiens aujourd’hui à remercier Éric Fruteau et l’ensemble de son équipe pour leur sens des responsabilités et leur choix de privilégier aujourd’hui le rassemblement dans l’intérêt des Saint-Andréennes et des Saint-Andréens (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Le travail que nous avons engagé depuis 2020, ainsi que les grands projets que nous portons pour l’avenir de notre commune, nous ont permis d’arriver en tête et de proposer une vision claire pour le développement de Saint-André.

La décision d’Éric Fruteau s’inscrit dans cette volonté de construire plutôt que de diviser. Dans cet esprit, et dans l’éventualité d’une candidature d’Éric Fruteau aux prochaines élections départementales, je m’engagerai à lui apporter pleinement mon soutien.

Je connais sa capacité à porter des projets et à agir concrètement pour notre territoire. À l’inverse, Jean-Marie Virapoullé a toujours bloqué les projets et le développement de Saint- André au Conseil départemental.

Pour ma part, j’appelle à l’union des Saint-Andréens : une seule chose compte : continuer à travailler dans l’intérêt de Saint-André, pour les familles de notre commune et pour l’avenir de notre ville.

Joé Bédier

Candidat tête de liste Saint-André Horizon 2032