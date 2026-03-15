Municipales 2026 : cinq candidats au second tour à Sainte-Suzanne

À Sainte-Suzanne, cinq candidats iront s'affronter pour le second tour. Il s'agit de Frédéric Maillot avec 24,77% des votes, Alexandre Lai-Kan-Cheong avec 19,74% des suffrages, Eddy Balbine avec 15,08%, Daniel Alamélou avec 14,36% et enfin Nadia Ramassamy avec 10,43%. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Sainte-Suzanne -

En 2020, Maurice Gironcel a remporté les élections à Sainte-Suzanne avec 47,67 % des votes face à Alexandre Laï-Kane-Cheong et Daniel Alamélou.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 46,55 %.

Le taux d'absention au second tour de 39,35 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 25.551 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 20.080