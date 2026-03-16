Chaussalet doit se désister pour faire échec à la dynastie TAK

Je suis la seule à pouvoir battre « Monsieur le fils de papa » et à empêcher le népotisme, comme lors du second tour des législatives 2022 où j’étais seule face à l’héritier et 4 maires, même si à l’époque M. Alexis Chaussalet avait refusé d’appeler à voter pour moi ... (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Mais nul n’étant propriétaire des voix des électeurs, je l’avais emporté nettement.

Cet épisode avait ainsi démontré qu’au Tampon je suis la SEULE à pouvoir rassembler largement au-delà des clivages politiques et battre Monsieur Patrice THIEN AH KOON.

Aux législatives anticipées de 2024, porté par une vague nationale LFI, M. CHAUSSALET m’avait devancée de moins de 370 voix sur l’ensemble de la circonscription (bien que je le devançais nettement au Tampon) au 1er tour. Résultat au 2nd tour : sa personnalité clivante et son étiquette LFI, de véritables repoussoirs, ont directement permis l’élection d’un député RN, le seul à La Réunion.

Cet autre épisode a ainsi prouvé qu’au Tampon, un candidat LFI n’a AUCUNE chance de gagner. Pour ces municipales 2026, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences : incapable de fédérer et rassembler, ayant fait son plein de voix au 1er tour, M. Alexis CHAUSSALET, soutenu officiellement par communiqué de presse de La France Insoumise (LFI), va vers une défaite assurée : ce dernier doit accepter qu’il ne peut pas gagner au Tampon.

Or, l’intéri-Maire n’a pas fait 40 % des suffrages exprimés (soit 20 % des inscrits) au 1er tour ce dimanche 15 mars 2026 : cela signifie que 8 électeurs tamponnais sur 10 ne veulent pas de lui.

Il ne peut espérer l’emporter avec une majorité relative qu’à la faveur du maintien du candidat LFI qui fragmente et divise : le maintien du candidat LFI profitera à TAK et lui laissera le champ libre pour des années … C’est ce que je dénonce depuis plusieurs mois : les faits m’ont hélas donné raison.

C’est une évidence : l’ami de Jean-Luc MELENCHON, Alexis CHAUSSALET, caractérisé par ses méthodes agressives, ses promesses mensongères et sa personnalité clivante, n’est pas en mesure de gagner ; comme toujours il sème le désordre et il n’a qu’une capacité de nuisance pour faire perdre.

Venu de Saint-Pierre, c’est ce qu’il a essayé de faire en 2022, ce qu’il a hélas fait en 2024 et c’est ce qu’il est sur le point de refaire en 2026.

Aussi, j’en appelle au désistement pur et simple de M. Alexis CHAUSSALET, seule issue démocratique pour permettre de faire échec à la dynastie TAK au Tampon.

Il doit mettre son égo de côté, dans l’intérêt supérieur de la population tamponnaise.

Si le parachuté veut réellement dégager l’héritier, pour une fois il doit mettre en adéquation ses paroles et ses actes : en se retirant intelligemment avec les honneurs, il permettra un véritable Changement au Tampon car, moi, je porte avec bienveillance un projet solide et rassembleur pour notre ville.

Pour ma part, je dispose encore d’une confortable marge de progression, notamment auprès des 46 % d’abstentionnistes que je vais aller convaincre sur le terrain, et auprès de ceux qui ont pu faire un autre choix au 1er tour : Nou’ lé paré pour l’emporter au 2nd tour ce dimanche 22 mars 2026 !

Nathalie BASSIRE, L’Alliance des Tamponnais