Municipales : dépôt de liste second tour

Dans le cadre du second tour des élections municipales, j’ai officiellement déposé, ce jour, ma liste en Préfecture. Fidèle aux engagements pris devant les Sainte-mariens avant le premier tour, cette liste est strictement identique à celle présentée initialement (Photo Céline Sitouze)

Aucun accord, aucune alliance, aucune fusion n’ont été conclus. J’ai fait le choix de la clarté, de la cohérence et du respect des électeurs. Notre équipe demeure donc inchangée, soudée autour d’un projet et de valeurs portés depuis le début de cette campagne.



Je prends acte des propos de Christian Annette, largement désavoué par les électeurs Sainte-Mariens au 1er tour. Ses accusations parfaitement diffamatoires traduisent sa déception et sa frustration. À défaut de convaincre par des idées ou un projet, il a manifestement choisi l’attaque personnelle et la contre-vérité. Il doit accepter le verdict des urnes.



Notre très bon score au 1er tour montre, 33,3 % des suffrages exprimés, nous place en très bonne position pour la suite de cette élection. Il est surtout la preuve notre candidature rassemble et suscite un véritable espoir. Mais rien n’est encore gagné. Dimanche prochain, chaque voix va compter. Nous restons pleinement mobilisés et plus déterminés que jamais.



