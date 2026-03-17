Le Tampon : entre-deux tours des élections municipales

Dès ce lundi matin, nous avons déposé notre liste, strictement identique à celle du premier tour : aucune alliance, aucun arrangement d’arrière-boutique. La liste Nout Voix, Nout l’Avenir, seule liste porteuse d’un renouveau complet pour Le Tampon, conduite par Alexis Chaussalet, a été définitivement validée par la sous-préfecture de Saint-Pierre ce mardi matin (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le changement pour le Tampon est à portée de main dès ce dimanche avec la liste portée par Alexis Chaussalet. C’est historique, pour la 1ere fois le 2eme candidat est à dix points de la dynastie Thien Ah Koon.

Une dynamique claire est en train de se construire autour d’un projet concret, d’une équipe engagée et d’une volonté largement partagée : tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre pour la ville.

À la suite des déclarations de Nathalie Bassire appelant au retrait d’Alexis Chaussalet, nous souhaitons rappeler des éléments simples et factuels.

Le premier tour a tranché

Les Tamponnaises et les Tamponnais ont exprimé un choix clair :

- Alexis Chaussalet est arrivé deuxième avec 28,95 % des voix

- Nathalie Bassire est arrivée troisième avec 22,35 %

Dans une élection démocratique, la dynamique du second tour repose sur le résultat du premier.

Le désistement demandé n’a aucun fondement démocratique

Demander au candidat arrivé deuxième de se retirer au profit de la candidate arrivée troisième revient à :

- ignorer le vote des électeurs

- inverser le sens du scrutin

Le second tour appartient aux électeurs, pas aux injonctions politiques.

Une réalité politique que chacun connaît

Nathalie Bassire a été :

- députée sortante désavouée dès le premier tour lors de la dernière dissolution

Ce fait traduit une perte de confiance significative des électeurs.

Une lecture erronée du second tour

Le véritable enjeu aujourd’hui est clair :

- soit le changement a un objectif clair

- soit la division et l’invective permettent au système en place de se maintenir

La seule dynamique en capacité de rassembler largement est celle arrivée en deuxième position.

Une élection municipale, pas nationale

Les Tamponnais ne votent pas pour une étiquette nationale.

Ils votent pour :

- leur quotidien

- leurs quartiers

- leurs services publics

Réduire cette élection à des logiques partisanes est une erreur.

Notre ligne est claire

Nous ne répondrons pas aux attaques personnelles.

Nous continuerons à porter :

- un projet concret

- une équipe engagée

- une vision pour Le Tampon

Conclusion

Dimanche, les Tamponnaises et les Tamponnais auront le choix :

• Poursuivre un système en place depuis des décennies

• Ou ouvrir une nouvelle page pour leur ville

Nous faisons confiance à leur lucidité.

Le Tampon mérite un nouveau souffle.

La liste Nout Voix Nout l’Avenir avec Alexis Chaussalet