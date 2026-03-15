Municipales 2026 : à Trois-Bassins, quatre candidats se battent le fauteuil de maire au second tour

À Trois-Bassins, les quatre candidats reviendront pour un second tour. Daniel Pausé, maire sortant, arrive en tête avec 49,79% des suffrages, devant Fabien Aura avec 23,56% des votes, Jacques Dennemont avec 15,54% des voix et Roland Ramakistin avec 11,11%. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Trois-Bassins -

En 2020, Daniel Pausé a remporté les élections à Trois-Bassins avec 55,06 % des votes (2.338 voies) face à Roland Ramakistin et Yveline Fain.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 35,11 %.

Le taux d'absention au second tour de 31,20 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 7.221 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 7.151