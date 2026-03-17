Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble des Sainte-Mariennes et des Sainte-Mariens qui nous ont accordé leur confiance lors de ce premier tour (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce résultat traduit une dynamique forte et une attente claire : celle d’un projet sérieux, équilibré et tourné vers l’avenir de notre commune.

Dans une démarche de rassemblement, des rencontres ont été menées ce matin dans l’intérêt de Sainte-Marie.

Les allégations communiquées dans la presse par M. Nirlo ne reflètent absolument pas la réalité des propositions qui lui ont été faites.

Nous regrettons bien évidemment qu’aucune issue positive n’ai été trouvée.

Face à une situation inextricable nous allons donc continuer notre combat.

Nous sommes capables, en responsabilité, de porter une vision cohérente et de garantir la stabilité nécessaire pour conduire Sainte-Marie dans les années à venir.

Le second tour de ce dimanche 22 mars sera décisif.

J’appelle toutes celles et tous ceux qui souhaitent une commune apaisée, ambitieuse et responsable à nous rejoindre en se mobilisant massivement, principalement pour faire face au danger de l’extrême gauche, à travers sa candidate Mme Sitouze.

Plus que jamais, nous devons poursuivre cette dynamique collective pour Reconstruire Sainte-Marie, ensemble.