Municipales 2026 : à Saint-Leu, le maire Bruno Domen retire sa candidature

(Actualisé) Dans un communiqué envoyé à la presse ce mardi 17 mars 2026, le maire sortant de la commune de Saint-Leu, Bruno Domen, a annoncé retirer sa candidature pour le second tour des élections municipales qui aura lieu ce dimanche 22 mars. "Après échanges avec mon équipe, mes colistiers et les militants, j'ai pris la décision de ne pas me maintenir au second tour", écrit-il. Un choix de "responsabilité", dit-il (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Ce choix n’est ni un renoncement, ni une facilité. C’est un choix de responsabilité. Je refuse que ma candidature contribue, par division, à ouvrir la voie à un retour en arrière pour Saint-Leu", poursuit l'ex maire.

"Comme je l'ai toujours dit, les électrices et les électeurs sont libres de leur choix et le choix de ce dimanche sera décisif pour l'avenir de Saint-Leu. Les enjeux de ce second tour sont majeurs et chacun devra se prononcer en conscience, et avec je l'espère, le sens de l'intérêt général qui doit primer. Pour ma part, fidèle au travail réalisé, je continuerai à m'opposer à tout risque de voir Saint-Leu reculer, et donc au retour d'un ancien maire comme M. Robert."

"Dans l’entre-deux-tours, des échanges ont été engagés avec M. Juhoor en vue d’un rassemblement. S’ils n’ont pas abouti à une fusion, ils ont néanmoins permis de partager un constat commun : l’avenir de Saint-Leu doit se construire dans la stabilité et le refus de tout retour en arrière", écrit Bruno Domen.

Il termine en ayant "une pensée pour toutes les personnes qui m'ont accompagnées, ainsi que pour l'équipe municipale qui a agi à mes côtés durant ces 9 dernières années et même plus. J'ai eu à coeur de redresser les comptes de cette ville, d'apporter un peu plus de sérénité à Saint-Leu, d'avoir engagé, malgré toutes les difficultés, un développement maîtrisé de notre territoire".

- Thierry Robert en tête au premier tour -

Dans la commune de Saint-Leu, avec 44,04% des suffrages exprimés, Thierry Robert arrive en tête du premier tour.

À l'issue du premier tour des élections municipales, les électeurs de Saint-Leu ont placé la liste de Bruno Domen en seconde position et Karim Juhoor troisième avec 16,54%.

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