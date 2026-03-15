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Municipales 2026 : Thierry Robert en tête au premier tour, face à Bruno Domen et Karim Juhoor

  • Publié le 15 mars 2026 à 23:09
  • Actualisé le 15 mars 2026 à 23:10
Municipales : citoyennes, citoyens, c'est l'heure du choix, tous les bureaux de vote sont ouverts

Dans la commune de Saint-Leu, avec 44,04% des suffrages exprimés, Thierry Robert arrive en tête du premier tour. Au second tour, il affrontera dans une triangulaire le maire sortant Bruno Domen (22,43%), et Karim Juhoor (16,54%). Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026. (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Leu - 

En 2020, Bruno Domen a remporté les élections à Saint-Leu au second tour. 

Le taux d'abstention au 1er tour était de 53,49 %.

Le taux d'absention au second tour de 69,22 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 36.163 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 30.676 

Municipales, Municipales 2026, Politique, Élections

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