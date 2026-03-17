Municipales à Saint-Leu : aucune consigne de vote

Les résultats des élections municipales partielles à Saint-Leu sont désormais connus. Je tiens tout d’abord à remercier sincèrement les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens qui ont accordé leur confiance à notre liste. Leur soutien, leurs encouragements et les nombreux échanges que nous avons eus tout au long de cette campagne resteront pour moi une expérience humaine forte (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Je souhaite également adresser ma profonde gratitude à l’ensemble de mes colistières et colistiers. Leur engagement, leur courage et leur fidélité à nos valeurs ont permis de porter un projet sincère pour Saint-Leu. Je remercie aussi toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette campagne : les militants, les sympathisants et toutes celles et ceux qui nous ont accueillis dans les quartiers et lors de nos rencontres.

Même si le résultat n’est pas celui que nous espérions, je reste fière du chemin parcouru et de la campagne que nous avons menée : une campagne respectueuse, fondée sur des convictions et sur l’amour de notre commune.

Je souhaite désormais que l’équipe qui sera amenée à diriger la commune travaille dans l’intérêt de Saint-Leu et de l’ensemble de ses habitants.

Je ne donnerai aucune consigne de vote. Je fais confiance aux Saint-Leusiens pour se déterminer librement, selon leur conscience et leur vision de l’avenir de notre commune.

L’engagement pour Saint-Leu ne s’arrête pas à une élection. Il continue, sous d’autres formes, avec la même volonté de contribuer à l’avenir de notre commune.