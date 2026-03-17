Municipales à Sainte-Suzanne : Daniel Alamelou rejoint Frédéric Maillot

À quelques heures de la clôture du dépôt des listes pour le second tour, les alliances continuent de se dessiner. Dans la commune de Sainte-Suzanne, Daniel Alamelou a pris la décision de rejoindre Frédéric Maillot, tandis qu' Eddy Balbine a choisi de maintenir sa candidature sans fusion. (Photo DR)

Les négociations d’entre-deux-tours ont livré leurs premiers résultats à Sainte-Suzanne. Arrivé en quatrième position au premier tour avec 14,36 % des suffrages, Daniel Alamélou a décidé de rallier la liste de Frédéric Maillot (24,77 %).

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Dans un post publié, ce mardi 17 mars, sur la page Facebook du comité de soutien de Frédéric Maillot et ses colistiers, on peut lire : "Ce matin, Daniel Alamelou a pris la décision de rejoindre Frédéric Maillot, un choix qui met les projets avant tout le reste".

Les deux équipes mettent en avant une convergence de priorité locales : "Ce qui les a réunis ? Pas la politique pour la politique. Ce sont les Sainte-Suzannois. Ce sont vos quartiers, vos routes, vos écoles, votre quotidien". Regardez.

- Eddy Balbine sans alliance -

De son côté, Eddy Balbine a fait le choix de poursuivre seul. Sur ses réseaux sociaux, il a annoncé avoir déposé sa liste sans fusion. "Désormais, une autre campagne débute pour défendre nos idées, au service de l’intérêt général", a-t-il déclaré.

À l’issue du premier tour, cinq candidats étaient en mesure de se maintenir. Après ce rapprochement, et sauf surprise, une quadrangulaire qui se profile dans la commune de Sainte-Suzanne en vue du second tour prévu ce dimanche 22 mars.

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