Municipales 2026 : une triangulaire au second tour à Cilaos

Actualisé le 15 mars 2026 à 23:06

Publié le 15 mars 2026 à 23:05

À Cilaos, Jacques Técher, maire sortant, arrive en tête au premier tour avec 46,52% des votes, devant Laïla Nassibou avec 41,30% et Gaël Firmant avec 12,18% des suffrages. Une triangulaire va donc avoir lieu. Le second tour des élections municipales aura lieu ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Lai-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Cilaos -

En 2020, Jacques Techer a remporté les élections à Cilaos avec 55,42 % des votes face à Paul Franco Techer et Olivier Picard.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 29,54 %.

Le taux d'absention au second tour de 18,82 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 5.040 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 5.067