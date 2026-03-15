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Municipales 2026 : triangulaire au Tampon, entre Patrice Thien Ah Koon, Alexis Chaussalet et Nathalie Bassire

  • Publié le 15 mars 2026 à 22:07
  • Actualisé le 15 mars 2026 à 22:53
Le Tampon

Dans la commune du Tampon, Au Tampon, trois candidats sont en ballottage pour le second tour des municipales. Il s'agit de Patrice Thien Ah Koon, arrivé en tête avec 40,92% des voix, Alexis Chaussalet avec 28,95% des suffrages et enfin Nathalie Bassire avec 22,35% des votes. Cinq personnes étaient candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune du Tampon -

En 2020, André Thien-Ah-Koon a remporté les élections au Tampon avec 65,64 % des votes face à Nathalie Bassire.

Le lundi 24 juin 2024 sur la commune du Tampon, Patrice Thien Ah Koon - fils de l'ancien édile - est élu maire avec 41 voix sur 49. Un nouvel édile élu par le Conseil municipal - après l'éviction de son père, condamné à cinq ans d'inéligibilité par la Cour d'appel.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 51,55 %.

Le taux d'absention au second tour de 47,50 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 82.579 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 67.329

Municipales, Municipales 2026, Politique, Élections

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1 Commentaires
Dominique
Dominique
1 heure

Patrice Thien-Ah-Koon Nous va Garde a toi et dimanche prochain c'est nous la victoire vive Patrice

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