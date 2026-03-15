Municipales 2026 : David Lorion en tête à Saint-Pierre, triangulaire face à Emeline K/Bidi et Jean Gaël Anda Sita

Dans la commune de Saint-Pierre, 8 personnes étaient officiellement candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. David Lorion, le maire sortant, arrive en tête du premier tour avec 44,33% des suffrages exprimés. Le second tour sera une triangulaire face à Emeline K/Bidi (21,75%) et Jean Gaël Anda Sita (19,58%). Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026. (Photo d'illustration Stephan Lai-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Pierre -

En 2020, Michel Fontaine a remporté les élections à Saint-Pierre avec 57,02 % des votes face à Jean-Max Moutoussamy, Raymond Vimbaye, Virginie Gobalou, Jean-Gaël Anda, Jean-François Sarpedon, Emmanuel Doulouma et Imrhane Moullan.

Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, est décédé à Madagascar le vendredi 28 mars 2025. David Lorion lui a succédé le jeudi 10 avril 2025.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 48,08 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 85.038 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 69.700