TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

MUNICIPALES Plusieurs maires élus dès le premier tour. Retrouvez les premiers résultats sur notre site

MUNICIPALES Plusieurs maires élus ou réélus dès le premier tour. Photos et vidéos sur notre site. Suivez notre direct

voir plus

Municipales 2026 : David Lorion en tête à Saint-Pierre, triangulaire face à Emeline K/Bidi et Jean Gaël Anda Sita

  • Publié le 15 mars 2026 à 23:19
  • Actualisé le 15 mars 2026 à 23:21
David Lorion et Patrice Thien Ah Koon

Dans la commune de Saint-Pierre, 8 personnes étaient officiellement candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. David Lorion, le maire sortant, arrive en tête du premier tour avec 44,33% des suffrages exprimés. Le second tour sera une triangulaire face à Emeline K/Bidi (21,75%) et Jean Gaël Anda Sita (19,58%). Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026. (Photo d'illustration Stephan Lai-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Pierre - 

En 2020, Michel Fontaine a remporté les élections à Saint-Pierre avec 57,02 % des votes face à Jean-Max Moutoussamy, Raymond Vimbaye, Virginie Gobalou, Jean-Gaël Anda, Jean-François Sarpedon, Emmanuel Doulouma et Imrhane Moullan.

Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, est décédé à Madagascar le vendredi 28 mars 2025. David Lorion lui a succédé le jeudi 10 avril 2025.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 48,08 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 85.038 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 69.700

Municipales, Municipales 2026, Politique, Élections

guest
0 Commentaires