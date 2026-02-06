Agent municipal rétrogradé à Cilaos : UR 974 demande l'intervention du sous-préfet

Réunis ce vendredi 6 février 2026, à l’appel du syndicat Union régionale 974 (UR 974) et menés par Clara Derfla, plusieurs agents municipaux ont sollicité l'intervention du sous-préfet auprès du maire de Cilaos. Ils exigent que celui-ci applique le jugement du tribunal administratif (TA), demandant la réintégration d'un agent communal. En 2022, ce dernier avait été rétrogradé de ses fonctions d’adjoint responsable des services techniques par arrêté municipal, ce qui a entraîné une perte de salaire. (Photo : sly/www.imazpress.com et D.R)

Ce vendredi 6 février 2026, ils étaient une cinquantaine devant la sous-préfecture de Saint-Pierre. Une présence, pour soutenir leur collègue dont le changement de poste a provoqué une perte de salaire d'environ 500 euros par mois depuis 2022.

Le syndicat UR 974 a rencontré le sous-préfet de Saint-Pierre et lui a demandé de faire appliquer la décision du TA. En 2024, la juridiction administrative avait annulé les arrêtés municipaux modifiant le cadre de travail et le salaire de l'employé municipal.

Clara Derfla, secrétaire générale du syndicat Union régionale 974 explique : "Le 1ᵉʳ février 2024, le tribunal administratif annule les arrêtés émis par la ville de Cilaos. Ça veut dire que le salarié doit retrouver son statut de départ. La rétrogradation ne passe plus, le salarié doit retrouver son poste, son salaire et la ville doit lui rembourser cette partie de salaire perdue."

"Pendant un an, les camarades de l’UR 974 ont essayé de trouver, de façon consensuelle, un accord avec le maire, puisqu’il n’a pas fait appel de la décision du tribunal administratif." Écoutez.

Clara Derfla dénonce "l'inaction" du maire de Cilaos, Jacques Técher : "La mairie de Cilaos n’exécute pas le jugement du tribunal administratif, ce qui nous oblige à partir à nouveau dans des procédures." Écoutez.

- "On a tout transmis au préfet" -

À l'évocation de cette affaire, le maire de Cilaos affirme avoir "tout transmis au préfet."

Jacques Técher assure que cette affaire est toujours devant le tribunal administratif : "nous attendons que le tribunal administratif nous dise ce qu'il convient de faire dans cette situation bien spécifique"

Il conclut : "c’est un dossier qui n’est pas clos, et la décision de justice a été en partie exécutée. Aujourd’hui, il y a une procédure en cours devant le TA, on attend la décision."

