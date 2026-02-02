Subventions post-Garance : après la polémique, le maire de Saint-André porte plainte contre Jean-Marie Virapoullé

Ce lundi 2 février 2026, le maire de Saint-André, Joé Bédier, accompagné de son avocat, Maitre Robin Binsard, a annoncé déposer plainte contre Jean-Marie Virapoullé pour diffamation dans l'affaire de la polémique sur les subventions post-Garance, dénoncé par l'opposition municipale. À l’origine de la polémique, la transmission à l’État de deux photographies ne correspondant pas au stade Soune-Seyne à Cambuston mais d'un stade de Brest. Une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent concerné (Photo : rb/www.imazpress.com)

La maire de Saint-André débute en disant, "jamais je n'ai tenté de tricher, frauder, ou détourner quoi que ce soit". "Dès réception du courrier du préfet, j'ai immédiatement demandé au directeur général des services, d'engager une enquête administrative interne."

- Une plainte déposée contre Jean-Marie Virapoullé -

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’élu d’opposition Jean-Marie Virapoullé dévoilait le courrier du préfet et dénonce ce qu’il qualifie de "pratiques frauduleuses" de la part de la municipalité.

"Dans cette affaire, la première chose qui interpelle, c'est qu'un membre de l'opposition a tenu des propos calomnieux et mensongés en disant que Monsieur Bédier est un fraudeur", déclare Maître Robin Binsard. "Il s'est exprimé sans investigation et a posé cette conclusion définitive, sans éléments et avec comme seule boussole, l'envie de salir la réputation du maire et créer un clivage à la veille d'une échéance électorale."

L'erreur commise "n'est pas la faute du maire, même si c'est ce qu'a essayé de colporter l'opposition". "Aucune subvention n'a été indûment perçue par la municipalité. L'erreur a été relevée le 8 décembre et un dossier correctif a été apporté le 9", explique l'avocat de la commune.

"Les propos de Monsieur Virapoullé sony inadmissibles et c'est pour cette raison que j'ai été mandaté pour déposer plainte pour diffamation à son encontre", annonce Maître Robin Binsard. Écoutez.

- Une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'agent qui a envoyé la mauvaise photo -

À l’origine de la polémique, la transmission à l’État de deux photographies ne correspondant pas au stade Soune-Seyne, à Cambuston mais d'un stade de Brest en Bretagne, dans le cadre d’un dossier de demande de subventions post-cyclone Garance.

Suite à cette erreur, une enquête administrative a été menée. "La transmission de la photographie litigieuse relève d'une erreur strictement administrative et le directeur général adjoint en charge de l'aménagement reconnait en être l'unique responsable", précise Joé Bédier.

Une procédure disciplinaire a été engagée, "conformément au droit et aux règles de la fonction publique", dit-il. "L'agent va être entendu, il va y avoir un conseil de discipline et après une sanction sera prise", précise Clément Padre, le directeur général des services.

"L'ampleur de cette affaire a gravement nui à l'image de la collectivité et à porté atteinte à la relation de confiance avec les services de l'État", conclut le maire de Saint-André.

- Plus de 30 dossiers de réhabilitation -

À Saint-André, "dès les premiers jours suivant le cyclone, la commune, en lien étroit avec les services de l’État, s’est pleinement mobilisée". 30 dossiers de réhabilitation d’équipements publics ont été montés "afin de réparer, améliorer et surtout rendre plus résilientes les infrastructures impactées".

"En novembre 2025, nous avons peaufiné l'ensemble des dossiers pour les transmettre dans des délais très courts", explique le directeur général des services, Clément Padre. "Deux photos transmises ne correspondaient pas. Dès transmission de ces informations, nous avons apporté les corrections nécessaires", dit-il.

Concernant le courrier du préfet qui "a demandé qu'une enquête soit menée", cela a été fait.

La municipalité rappelle : "en mars dernier, la commune de Saint-André a été durement frappée par le cyclone Garance. Les dégâts ont été considérables, tant pour les habitants que pour les équipements publics, nécessitant plus de 6 millions d’euros de travaux d’urgence. Plus de 200 familles ont vu leur logement détruit".

