De nouvelles personnalités éclaboussées par les documents Epstein

De nouvelles personnalités sont éclaboussées par les derniers documents liés à l’affaire Epstein publiés par le gouvernement américain : la princesse Mette-Marit, future reine de Norvège, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, et un conseiller du Premier ministre slovaque Robert Fico, Miroslav Lajcák.

Ces révélations interviennent alors que la pression monte sur le prince déchu Andrew, frère du roi Charles III, accusé par une deuxième femme qui affirme avoir été envoyée au Royaume-Uni pour avoir des relations sexuelles avec lui.

- Princesse Mette-Marit, future reine de Norvège -

Le nom de Mette-Marit, épouse du prince héritier Haakon, apparaît au moins un millier de fois, selon le journal norvégien Verdens Gang (VG), dans les millions de pages diffusées vendredi par le ministère américain de la Justice.

Le contenu et le ton des échanges entre 2011 et 2014, publiés ce week-end dans la presse norvégienne, attestent d’une forme de complicité entre Mette-Marit et Jeffrey Epstein.

En 2012, alors que Epstein dit être à Paris "en quête d’une épouse", elle lui répond que la capitale française est "bien pour l’adultère" mais que "les Scandinaves (font) de meilleures femmes".

En réaction à ces révélations, Mette-Marit a admis avoir "commis une erreur de jugement". "Je regrette profondément avoir eu le moindre contact avec Epstein. C’est tout simplement embarrassant", a-t-elle dit dans une déclaration transmise par le Palais royal à l’AFP.

- Le président du comité des JO de Los Angeles 2028, Casey Wasserman -

Le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, a présenté samedi ses excuses après que son nom est apparu parmi les derniers documents liés à l’affaire.

Ces documents sont des échanges d’emails salaces en 2003 entre M. Wasserman et Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison pour avoir aidé Epstein à recruter des prostituées mineures.

"Je regrette profondément ma correspondance avec Ghislaine Maxwell, qui a eu lieu il y a plus de 20 ans, bien avant que ses crimes horribles ne soient révélés au grand jour", a déclaré M. Wasserman, 51 ans, dans un communiqué obtenu par l’AFP.

- Miroslav Lajcák, conseiller du Premier ministre slovaque -

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a annoncé samedi sur Facebook avoir accepté la démission de son conseiller Miroslav Lajcák, ancien ministre des Affaires étrangères du pays accusé d’avoir échangé avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

"J’accepte son offre de mettre fin à notre collaboration, même si nous perdons tous, pas seulement moi, une source incroyable d’expérience et de connaissances en politique étrangère", a dit le chef du gouvernement nationaliste dans une vidéo.

D’après un échange de SMS consulté par la BBC, datant de 2018, le criminel sexuel promettait des femmes à M. Lajcák, à l’époque chef de la diplomatie slovaque, dans une discussion au ton léger.

Robert Fico juge que son conseiller s’est montré "grand diplomate" en démissionnant.

- Peter Mandelson, ex-ambassadeur britannique -

Peter Mandelson, ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis limogé pour ses liens avec Jeffrey Epstein, a quitté dimanche soir le parti travailliste britannique, dont il était une figure historique, après de nouvelles révélations sur sa relation avec le criminel sexuel américain.

L’ancien ministre aurait à plusieurs reprises reçu de l’argent d’Epstein au début des années 2000, selon des documents publiés vendredi par le ministère américain de la Justice.

"Des allégations que je crois fausses, selon lesquelles (Epstein) m’aurait versé de l’argent il y a vingt ans - et dont je n’ai ni trace, ni souvenir, nécessitent une enquête de ma part", a-t-il écrit dans une lettre adressée à Hollie Ridley, secrétaire générale du Labour.

Il apparaît aussi sur de nouvelles photos non-datées, en tee-shirt et caleçon à côté d’une femme. Il avait dit dimanche matin ne "pas parvenir à situer le lieu, ni à identifier la femme".

- La pression monte sur le prince déchu Andrew -

La publication de nouveaux emails et de photos compromettantes du dossier Epstein - qui le montrent à quatre pattes au-dessus d’une femme allongée - a encore fait monter la pression sur le prince déchu Andrew, que le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé à témoigner aux Etats-Unis sur les crimes du financier américain.

Une deuxième accusatrice de Jeffrey Epstein a affirmé que le criminel sexuel américain l’avait envoyée au Royaume-Uni pour avoir des relations sexuelles avec Andrew, a rapporté la BBC.

L’avocat américain représentant cette femme, Brad Edwards, a affirmé samedi soir au média britannique que la relation présumée avait eu lieu en 2010, dans la résidence de l’ex-prince située dans le domaine de Windsor, à l’ouest de Londres, alors que sa cliente était âgée d’une vingtaine d’années.

Cette nouvelle accusation intervient plus de dix ans après celle de Virginia Giuffre, qui s’est suicidée en avril 2025 et qui était la principale plaignante de l’affaire Epstein.

Accusé d’avoir monté un vaste réseau d’exploitation sexuelle de jeunes filles mineures, Jeffrey Epstein s’est suicidé en prison en août 2019 selon les autorités, avant son jugement.

AFP