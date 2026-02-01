Fytia s'intensifie et devrait passer entre 200 km et 300 km de La Réunion, l'île en vigilance

La tempête tropicale modérée Fytia poursuit sa trajectoire en poursuivant sa réintensification jusqu'au stade de forte tempête tropicale ce lundi 2 février 2026. Actuellement à 520 km de La Réunion, une dégradation modérée est à attendre en marge de ce système. "La dépression devrait passer entre 200 km et 300 km au sud-ouest de l'île", indique la météo. Un épisode de fortes pluies est attendu avec le passage de fortes averses parfois orageuses, notamment sur une large moitié nord et ouest de l'île. Le vent de nord puis nord-ouest devrait souffler en rafales à près de 80km/h sur les secteurs exposés. La houle cyclonique devrait déferler sur les côtes ouest de l'île avec des vagues de l'ordre de 3m en hauteur significative. Les côtes ouest sont en vigilance jaune vagues-submersions et vents forts, le nord, l'est et l'ouest sont en vigilance fortes pluies et orages (Photo : Windy)

Depuis 2 heures ce lundi 2 février, du Cap Bernard à la Pointe au Sel, les littoraux ouest sont en vigilance vagues-submersion.

Une vigilance vents forts est émise dans l'ouest, le sud et sud-ouest et sud de l'île.

Enfin, les côtes ouest, nord et est sont en vigilance fortes pluies et orages.

Les vigilances seront en place toute la journée de lundi.

- La tempête tropicale modérée Fytia à 520 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 100 km/h.

Pression estimée au centre : 996 hPa.

Position le 01 février à 16 heures locales : 20.0 Sud / 50.3 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 520 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte : 970 km au secteur: sud-sud-est

Déplacement : est-sud-est, à 19 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 02/02 à 16h locales, par 22.4 Sud / 53.2 Est.

Tempête tropicale modérée



Centre positionné le 03/02 à 16h locales, par 24.0 Sud / 54.9 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 04/02 à 16h locales, par 25.5 Sud / 56.4 Est.

Dépression post-tropicale



Centre positionné le 05/02 à 16h locales, par 27.6 Sud / 59.0 Est.

Dépression extratropicale

Centre positionné le 06/02 à 16h locales, par 29.1 Sud / 62.0 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité. Fytia est le second.

Une circulation dépressionnaire "pourrait se former sur le centre du bassin, au sud-Ouest des Chagos, en début de semaine. La probabilité que ce système se développe en tempête tropicale modérée devient modérée (30 à 60%) à partir de mercredi 4 février. Cependant, à ces échéances il n'est pas encore possible de définir les régions impactées par ce système potentiel", précise Météo France.

Une seconde circulation dépressionnaire pourrait se former sur l'extrême Est du bassin en début de semaine, la probabilité que ce système se développe en tempête tropicale modérée devient très faible (10%) à partir de mercredi 4 février.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

