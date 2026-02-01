À la une de ce lundi : Fytia s'intensifie, chandeleur, glissement de terrain, création d'entreprise, deux refus d'obtempérer et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 2 février 2026 : - À 365 km de La Réunion, la forte tempête Fytia s'intensifie, l'île en vigilance - Chandeleur : derrières les crêpes rondes et jaunes, une croyance méconnue - Une semaine pour créer son entreprise dans les quartiers prioritaires de La Réunion - Glissement de terrain dans une mine de coltan en RDC : Kinshasa craint "au moins 200 morts" - Contrôles routiers : deux conducteurs refusent d'obtempérer, interpellés, ils ont vu leurs permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Averses fréquentes, vent fort et mer agitée (Photo www.imazpress.com)

La forte tempête Fytia poursuit sa phase de réintensification ce lundi 2 février 2026. Actuellement à 365 km de La Réunion, une dégradation modérée est à attendre en marge de ce système. Il devrait "passer entre 200 km et 300 km au sud-ouest de l'île", indique la Météo France. Un épisode de fortes pluies est attendu avec le passage de fortes averses parfois orageuses, notamment sur une large moitié nord et ouest de l'île. Le vent de nord puis nord-ouest devrait souffler en rafales à près de 80km/h sur les secteurs exposés. La houle cyclonique devrait déferler sur les côtes ouest de l'île avec des vagues de l'ordre de 3 mètres en hauteur significative. Les côtes ouest sont en vigilance jaune vagues-submersions et vents forts, le nord, l'est et l'ouest sont en vigilance fortes pluies et orages.

Après la galette des rois, la Chandeleur est le deuxième défi pâtissier de l'année. Cette fête d'origine chrétienne est célébrée le 2 février de chaque année et correspond à la présentation de Jésus au Temple. Si ce jour a traversé les époques, une tradition perdure, celle de préparer et de déguster des crêpes en famille.

Du 2 au 6 février 2026, l’Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) organise 20 événements pour faire émerger l’entrepreneuriat dans les quartiers de La Réunion. Dans l'île, plus d’un tiers des entrepreneurs accompagnés par l’Adie résident dans les quartiers prioritaires. Pourtant, ce sont aussi les lieux où l’accès au financement et à l’accompagnement reste le plus difficile. C’est pour répondre à cet enjeu que l’Adie, avec ses partenaires, se mobilise.

Kinshasa a déclaré dimanche craindre un bilan d'"au moins 200 morts", après un glissement de terrain "massif" survenu mercredi sur le site minier géant de Rubaya, contrôlé par le groupe armé antigouvernmental M23 et qui approvisionne une grande partie du monde en coltan.

Au cours de la nuit du samedi 31 janvier au 1er février 2026, deux conducteurs ont refusé d'obtempérer aux gendarmes. Identifiés et interpellés, ils ont vu leur permis retirer. Leurs véhicules ont été placés en fourrière. Au total, les effectifs de la direction territoriale de police et les militaires ont réalisé sur le département 28 opérations de sécurisation, permettant de relever 222 infractions. 13 permis ont été retirés.

Ce lundi 2 février 2026, Matante Rosina fait un peu la grimace en regardant le ciel. Le temps reste bien gris sur l’île et les averses sont fréquentes. Elles peuvent tomber fort, surtout sur le nord-ouest, le nord et l’est, avec même un petit risque d’orage dans la journée. Le vent se renforce sur l’ouest et le sud-est, avec des rafales autour de 80 km/h, et encore plus fort dans les hauts.