Madagascar : un mort, un disparu et 8.400 déplacés dans le sillage de Fytia

Une personne est décédée, une autre disparue et quelque 8.400 autres ont dû quitter leur foyer après le passage de Fytia qui a traversé Madagascar d’ouest en est, a indiqué dimanche le Bureau national de gestion des risques et catastrophe (BNGRC) (Photo : BNGRC)

Fytia a touché terre samedi 31 février 2026 dans le nord-ouest du pays, près de la ville de Mahajanga.

Le système, dont les rafales de vent les plus violentes ont atteint 210km/h, s’est finalement affaibli en traversant Madagascar qu’il a quitté dimanche matin par la côte est, rétrogradé en tempête tropicale modérée, selon l’agence nationale de météorologie malgache.

- Un mort, un disparu et 8.400 sinistrés après le passage de Fytia -

Une personne est décédée dans l’effondrement de sa maison causée par le cyclone, dans la capitale Antananarivo. Une autre, emportée par une rivière en crue près de Majunga, n’a toujours pas été retrouvée, selon le BNGRC.

Quelque 8.400 personnes ont été déplacées dont 7.200 personnes ont trouvé refuge dans l’un des 34 sites d’hébergement d’urgence mis en place. Les 1.200 autres se sont mises à l’abri chez des proches ou des voisins, toujours selon le bureau national de gestion des catastrophes.

Ce système n'influence plus les conditions sur les provinces de Mahajanga et d'Antananarivo.

Fytia est la cinquième tempête tropicale enregistrée à Madagascar depuis septembre 2025, selon le site de l’agence de météorologie nationale.

- Pluies intenses et inondations dans plusieurs régions -

La province de Mahajanga (nord-ouest de Madagascar), a connu des conditions météorologiques très dégradées avec de très forts cumuls de pluie, des vents destructeurs, une mer dangereuse. Regardez.

La ville de Mahajanga n’a pas été épargnée. Les crues se sont multipliées. Regardez.

À Mahajanga, plusieurs sinistrés ont été évacués. Regardez.

