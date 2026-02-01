Madagascar : Fytia a laissé plus de 5.000 personnes sinistrées dans son sillage

Suite au passage de Fytia, Madagascar compte plus de 5.000 sinistrés selon le premier bilan provisoire du Bureau de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Une amélioration progressive est prévue en journée, indique Météo France (Photo : BNGRC)

Le cyclone tropical a laissé des dégâts durant son passage : 1.868 cases inondées, 21 d’entre elles endommagées tandis que 36 autres sont détruites.

Huit salles de classes sont partiellement détruites, rapporte encore le BNGRC.

Aucun décès ou disparition n’a été notifié dans ce premier bilan.

Ce système n'influence plus les conditions sur les provinces de Mahajanga et d'Antananarivo.

Selon Météo France, "sur le sud de la province de Toamasina, et l'extrême nord de la province de Fianarantsoa, des fortes pluies sont encore présentes ce dimanche matin donnant localement de très forts cumuls, ainsi que des conditions de mer dangereuse à la côte".

Une amélioration progressive est prévue en journée.

Risque de nouvelle(s) tempête(s) tropicale(s) pour les 5 prochains jours :

- Pluies intenses et inondations dans plusieurs régions -

La province de Mahajanga (nord-ouest de Madagascar), a connu des conditions météorologiques très dégradées avec de très forts cumuls de pluie, des vents destructeurs, une mer dangereuse. Regardez.

La ville de Mahajanga n’a pas été épargnée. Les crues se sont multipliées. Regardez.

À Mahajanga, plusieurs sinistrés ont été évacués. Regardez.

