Saint-Pierre : pluie d'annonces sur le meeting de lancement de campagne de David Lorion

L'arrivée du candidat se fait au son du tambour malbar, avant sa prise de parole, le maloya résonnait dans ce jardin de Saint-Pierre. Ils sont environ 1.300 militants réunis à Pierrefonds ce dimanche 7 décembre 2025, les habitants de la ville continuent à affluer malgré la pluie. David Lorion lance officiellement sa campagne. Objectif : mobiliser et motiver les militants pour prés de trois mois de campagne (Photo : sly/www.imazpress.com)

Certains militants sont sur place depuis 14h, après les avoir salués une première fois, c'est à 17h15 que David Lorion prendra la parole. Sous la pluie qui s'abat sur Saint-Pierre, les tambours arrivent et sonnent le début du meeting. Regardez.

Le candidat David Lorion, présente déjà les premiers axes majeurs de sa campagne, la sécurité, le sport et faire de Saint-Pierre une ville amie des aînés et des jeunes. " nous voulons une ville jeune, une ville sportive, une ville attractive et une ville étudiante." Écoutez.

Sur la scène de ce meeting de lancement de campagne, c’est le maire du Tampon, Patrice Thien-Ah-Koon qui prend la parole, il présente son ami : "David, je le connais depuis longtemps. Nous sommes allés au lycée ensemble et nous ne nous sommes pas perdus de vue. Nous avons en communs de succéder à deux zarboutan de la politique Réunionnaise. David a la lourde tâche de succéder à Michel."

Patrice Thien-Ah-Koon ajoute : "nous avons tous les deux la conviction, qu’il vaut mieux être Français, être de droite et être dans la France. David va réussir à rassembler les Saint-Pierrois et bientôt, vous le comprendrez plus tard, il rassemblera au-delà de Saint-Pierre."

Selon ce que laisse entendre le maire du Tampon, la prochaine étape serait la Région Réunion pour David Lorion, mais avant de penser à cette échéance, il faut d'abord arriver à la victoire en mars 2026 à Saint-Pierre.

- Une pluie d'annonces devant les militants -

Quand David Lorion reprend le micro, il déroule les grandes lignes de son programme.

Pour les populations des plus âgées, il souhaite mettre en place la gratuité des bus pour les plus de 60 ans.

Pour les clubs du troisième âge "qui ont parfois des difficultés à se rendre sur des manifestations" dit-il, la ville de Saint-Pierre prendra en charge le coût des bus.

Il continue : "nous voulons créer un guichet spécialisé pour accueillir les personnes âgées qui ne peuvent pas attendre, car une personne âgée ne peut pas attendre. Je vous dis cela en pensant à ma maman de 91 ans. "

Les mesures sont nombreuses. David Lorion explique : "Saint-Pierre doit être la ville du pouvoir d’achat, avec notamment une vraie politique du logement"

Il annonce la construction de 1.000 logements avec deux opérations à Pierrefonds : "160 LES à vendre aux familles les plus fragiles, car je veux relancer la construction et l’accession à la propriété pour les personnes les plus fragiles."

- Diminution de la taxe foncière -

David Lorion continue : "c'est une mesure que j’annoncerai au prochain Conseil municipal, nous allons diminuer la taxe foncière à Saint-Pierre. Nous allons aussi revaloriser l’ensemble des bas salaires, 1.500 euros ce n'est pas suffisant pour vivre."

- Une liste sans étiquette -

Une liste sans étiquette pour un maire encarté Les Républicains, il souhaite discuter avec les autres forces politiques de la ville, pour les inviter a travailler avec lui. David Lorion semble redouter que Saint-Pierre ne passe à gauche.

Il explique : "je crois que notre ville est en danger, en danger de se faire annexer, de se faire prendre, par des groupes dont je ne souhaite pas, évidemment, qu'ils prennent le pouvoir, soit parce qu'ils sont de l'extrême-gauche, le LFI, soit parce que je pense qu'ils sont assez inexpérimentés." Écoutez.

Les militants venus nombreux en sont déjà convaincus, leur maire le répète : "La ville de Saint-Pierre n’est pas un jouet, Saint-Pierre n'est pas à prendre, Saint-Pierre a déjà un maire et ce maire c’est moi."

