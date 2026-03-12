Saint-Denis : de mauvaises odeurs émises par les Brasseries de Bourbon, l'entreprise mise en demeure

La préfecture de La Réunion a pris un arrêté le 3 mars 2026 mettant en demeure la société Brasseries de Bourbon, en raison des émissions d’odeurs provenant de son site industriel situé au Bas de la Rivière, à Saint-Denis. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Cette décision fait suite à un rapport de l’inspection des installations le 10 décembre 2025, et à une étude de quantification des odeurs réalisée le 28 novembre 2025 sur le site de la brasserie. Les analyses ont mis en évidence un dépassement de la valeur limite du "débit d’odeur".

Les habitants du quartier se plaignent en effet depuis plusieurs mois d'odeurs nauséabondes, provenant de l'usine.



Selon les services de l’État, ces émissions proviennent notamment de la station de traitement du site. Ce dépassement constitue un manquement à la réglementation environnementale et peut porter atteinte au Code de l’environnement, notamment en raison des nuisances olfactives.

- Un plan d’action exigé -

L’entreprise devra notamment :



- mettre en place des mesures pour canaliser et traiter les différentes sources d’odeurs ;

- transmettre un plan d’action détaillé dans un délai d’un mois ;

- fournir les justificatifs de commandes de travaux ou d’équipements dans un délai de trois mois ;

adresser un bilan d’avancement tous les trois mois à l’inspection des installations classées.



"L’ensemble des études, analyses et travaux nécessaires sera à la charge de l’exploitant", précise l'arrêté.



La préfecture rappelle que le non-respect de cette mise en demeure pourrait entraîner des sanctions administratives, prévues par le Code de l’environnement, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales.



