Journée Mondiale du Rein : les équipes du CHU font de la prévention et des dépistages sur la place Paul Vergès à Saint-Denis

À l’occasion de la Journée mondiale du rein ce jeudi 12 mars 2026, les équipes du service néphrologie Sud et Nord du Centre hospitalier universitaire de La Réunion organisent une journée de sensibilisation, de prévention et de dépistage ouverte à tous sur la place Paul Vergès à Saint-Denis. L'occasion pour les Réunionnais qui le souhaitent de bénéficier d'une consultation sans rendez-vous et d'informations sur les maladies rénales. À La Réunion, 1 900 personnes souffrent d'insuffisance rénale, 500 patients sont en attente d'une greffe. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Le but de cette journée, c'est de dépister un maximum de personnes", explique Soraya Fontaine, soignante au CHU.

Les équipes du CHU se trouvent sur la place Paul Vergès jusqu’à 15 heures ce jeudi. Au programme : des dépistages, de la sensibilisation mais aussi de l’information sur la greffe rénale, ils mettent ainsi à disposition des usagers un parcours de soin complet.

Soraya Fontaine détaille ce parcours : "Il y a une prise de paramètres, la tension, la glycémie, le poids et la mesure. Suite à ça, il y a un dépistage urinaire, donc ils font pipi dans un petit pot, et suite à ça on voit s'il y a une anomalie ou pas."

Si une anomalie est constatée, le patient voit un médecin sur place : "Le médecin oriente le patient vers son médecin traitant ou sinon si tout va bien, la personne continue son parcours." Écoutez.

Si une maladies rénale est détectée, le médecin va donner des informations et expliquer les moyens de "suppléance, la greffe rénale, la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse" nous dit Soraya Fontaine.

- 1.900 personnes souffrent d'insuffisance rénale, 500 patients sont en attente d'une greffe, 100 greffés chaque année -

Le docteur Sguit Fadoua fait partie des médecins présents ce jeudi 12 mars sur la place Paul Vergès, à Saint-Denis, elle explique qu'à La Réunion, 100 patients sont greffés chaque année : "La prévalence de l’insuffisance rénale ici à La Réunion est un peu plus de deux fois supérieure à celle de la métropole en raison de l’incidence du diabète et de l’hypertension. C’est un problème de santé publique à La Réunion." Écoutez.

L'Agence Régional de Santé explique sur son site que la maladie rénale chronique est une : "altération prolongée du fonctionnement des reins qui ne filtrent plus correctement de sang d'une personne."

"La dégradation de la fonction rénale est le plus souvent silencieuse (asymptomatique) et le diagnostic peut donc être tardif, retardant ainsi la prise en charge des malades. Elle peut évoluer à terme par une dialyse ou une transplantation rénale.

