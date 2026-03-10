Parcoursup : les candidats ont jusqu'à jeudi soir pour formuler leurs vœux

Les futurs bacheliers et les étudiants qui souhaitent se réorienter n'ont plus que quelques heures pour inscrire leurs vœux de formation sur la plateforme Parcoursup. Cette étape se clôture en effet ce jeudi 12 mars 2026 à minuit. Ils auront ensuite jusqu'au 1er avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les candidats sur Parcoursup, élèves de terminale ou étudiants en réorientation, peuvent formuler 10 vœux maximum, non hiérarchisés, parmi 25.000 formations proposées sur la plateforme du supérieur.

La prochaine date importante du calendrier est ensuite celle du 1er avril. Jusqu'à cette date, ils peuvent finaliser leur dossier (informations générales, lettre de motivation, centres d'intérêt dans la rubrique dédiée...) et confirmer les vœux saisis.

Les réponses des formations seront envoyées aux futurs étudiants à partir du mois de juin.

En 2025, le nombre de candidats a augmenté de 34.500 sur un an à 980.000 (+3,7%), principalement du fait d'une hausse des lycéens en voie professionnelle ou des étudiants en réorientation. Sur les 650.000 lycéens qui ont déposé un dossier, près de 92% avaient reçu au moins une proposition.

D'après le ministère, 84% des lycéens jugeaient la procédure stressante, et seul un tiers la considéraient "juste et équitable".

www.imazpress.com/[email protected]