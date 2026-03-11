À retenir ce soir : de jeunes pompiers, humanitaire française tuée, le front de coulée figé, saison cyclonique, documents confidentiels publiés

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 11 mars 2026 : - Saint-André : 13 jeunes sapeurs-pompiers perfectionnent leur formation - République démocratique du Congo : une humanitaire française tuée par une frappe aérienne dans l'est - Piton de la Fournaise : le front de coulée figé à 975 m de la route des laves - Saison cyclonique : deux zones sous surveillance dans la zone sud-ouest de l'Océan Indien - Documents confidentiels France Travail publiés sur facebook, Thierry Robert demande une enquête

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de la section de Saint-André profitent des vacances pour continuer leur formation. Ce mercredi 11 mars 2026, le Centre d'incendie et de secours de Saint-André a ouvert les portes de sa formation consacrée au secours et aux soins d’urgence aux personnes. 13 jeunes y apprennent à prendre en charge une victime avec du matériel de secours.

Une humanitaire française de l'Unicef a été tuée dans une frappe aérienne à Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo, qui est tombée aux mains du groupe antigouvernemental M23 en janvier 2025.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce mercredi 11 mars 2026. Le front du bras sud de la coulée, visible actuellement depuis le Grand Brulé, est désormais figé à 975 m de la route nationale 2. En revanche d'autres petits bras de coulées étaient toujours actifs 200 mètres en amont de ce front. Des bras qui avancent lentement selon l'Observatoire volcanologique.

Si aucun système dépressionnaire n'est actuellement actif dans la zone, Météo-France surveille deux zones susceptibles de se développer dans les prochains jours. Le risque de formation d'une tempête tropicale reste pour l'instant faible.

Ce mercredi 11 mars 2026, une publication anonyme sur le groupe Facebook Actu Saint-Leu partageait un document confidentiel France Travail au nom de Thierry Robert. Le justificatif dévoile le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). En fin de journée ce mercredi, Thierry Robert explique : "Je ne vais pas laisser ça passer. Une enquête devra être diligentée, non seulement en interne par France Travail, mais aussi par la justice. Mon avocat a été saisi. Il faudra aller chercher les coupables et les condamner."