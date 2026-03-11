Documents confidentiels France Travail publiés sur facebook, Thierry Robert demande une enquête

Ce mercredi 11 mars 2026, une publication anonyme sur le groupe Facebook Actu Saint-Leu partageait un document confidentiel France Travail au nom de Thierry Robert. Le justificatif dévoile le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). En fin de journée ce mercredi, Thierry Robert explique : "Je ne vais pas laisser ça passer. Une enquête devra être diligentée, non seulement en interne par France Travail, mais aussi par la justice. Mon avocat a été saisi. Il faudra aller chercher les coupables et les condamner." ( Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

​La réaction de Thierry Robert ne s'est pas faite attendre : "Je n'ai rien à cacher, il n'y a aucun problème là-dessus, cependant je le dis, j'ai déjà missionné un avocat pour appeler en responsabilité France Travail, ces informations ont fuité de France Travail."

À l’approche du premier tour des élections municipales de ce dimanche 15 mars 2026, les publications anonymes se multiplient sur Facebook. Ce mercredi 11 mars, c’est un justificatif France Travail appartenant au candidat Thierry Robert qui a été publié, en l’identifiant dans la publication.

Le candidat s'explique : "J’ai travaillé pendant de longues années et pendant ces années, j'ai été relativement bien payé au sein de mes structures, de mes entreprises, donc est arrivé le jour j'ai souhaité cesser mon activité de salarié et tout simplement, aujourd'hui, je me suis consacré à cette campagne, ce qui est totalement normal."

Thierry Robert ajoute : "Je respecte les convocations de France Travail quand il y a des convocations. Et comme n'importe quelle Française ou Français, j'ai le droit à avoir des assedics, je ne sais pas en quoi ça peut perturber les électrices et les électeurs qui allaient voter pour moi, mais le sortant a considéré que c'était quelque chose qu'il fallait rendre au public."

