[Photos-Vidéos] Municipales : à Saint-Pierre, David Lorion veut œuvrer pour le mieux-être des habitants, l'emploi des jeunes et le développement économique

En campagne depuis plusieurs semaines, David Lorion, maire sortant de Saint-Pierre, a basé son programme sur de grands axes. Il est question de l'emploi des jeunes, avec une préférence pour les contrats en alternance plutôt que les Pec, du mieux-être des habitants grâce à une politique de proximité et du développement économique passant, notamment, par la préservation de l'aéroport de Pierrefonds

Il fait beau ce mardi après-midi 17 février à Terre Sainte, Saint-Pierre. Un groupe de pêcheurs discute tranquillement, assis au début de la rue longeant le front de mer de ce quartier emblématique de la cité sudiste.

"A Mesyé lo mèr larivé", s'exclame l'un d'eux, interrompant une conversation sur le nombre de poissons pris le matin même.

Accompagné de deux militants, habitants du quartier, David Lorion, 62 ans, maire sortant et candidat à sa succession, descend de voiture. Il serre les mains qui se tendent vers lui. L'un des hommes du groupe refuse la main tendue du candidat à qui il reproche des promesses qui n'auraient pas été tenues.

"Ce n'est pas grave, moi je vous salue", lui répond David Lorion.

L'homme dit être employé communal. "Si ou gagne koz kom ek lo mèr, i vé dir li fé pa pèr domoun", lui lance l'un des militants. "Oui, ça prouve que ce n'est pas le règne de la terreur en mairie", renchérit le second militant.

- En campagne, le temps passe vite -

Une discussion s'engage ensuite entre les pêcheurs et le maire. L'échange est cordial. On parle des aménagements qui ont été faits sur le petit port de pêche, de la réglementation sur la pêche qu'il n'est pas toujours aisé de suivre.

Le temps passe vite et un militant glisse à l'oreille du candidat qu'il est attendu pour une réunion chez un habitant du quartier.

Le candidat, maire depuis le 10 avril 2025 à la suite du décès de Michel Fontaine, remonte en voiture pour se rendre au lieu de rendez-vous à l'autre bout du quartier.

Il note que sa campagne se passe plutôt bien, et qu'il a à cœur d'écouter les habitants. Regardez

- Toutes les doléances sont soigneusement notées -

Dans la maison où la réunion a lieu, une vingtaine de personnes attendent le maire sortant. Sous la varangue au toit en tôle, la chaleur n'a d'égard pour personne. Cela n'empêche pas le débat de très vite s'engager.

"On va procéder par question – réponse", régule l'un des militants accompagnant le maire sortant.

"Ici, nous avons vraiment de gros problèmes de stationnement", déplore un riverain. "On a installé un petit terrain de jeu juste en face, c'est bien mais il n'y a rien pour protéger les enfants. Si leur ballon roule sur la route, c'est dangereux. Il faudrait un filet pour entourer le terrain", estime une mère de famille.

"Il y a aussi l'éclairage public qui ne marche pas toujours", remarque une habitante.

Un militant note soigneusement toutes les doléances. David Lorion, qui a aussi été député LR de Saint-Pierre de 2017 à 2022, répond à chacune des questions, à chaque préoccupation.

"C'est important d'écouter les gens et d'apporter une réponse à leur préoccupation quotidienne", dit-il en se déclarant très attaché à une politique de proximité. Regardez

- "Je le dis très clairement, il faut protéger Pierrefonds" -

Il n'y a pas que les problèmes de la vie quotidienne qui sont évoqués. Une habitante demande ainsi à David Lorion ce qu'il compte faire pour la réouverture de l'aéroport de Pierrefonds et pour inciter les compagnies aériennes à desservir cet équipement.

"Je le dis très clairement, il faut protéger Pierrefonds, c'est un équipement majeur pour le sud de La Réunion", souligne le candidat. "Je suis engagé à fond dans la défense de cette infrastructure" nécessaire, notamment, au développement économique de Saint-Pierre, ajoute-t-il en substance.

"Je demande instamment à la Région de nous aider et de nous soutenir sur ce dossier", insiste-t-il. Regardez

- Une formation plutôt que la précarité -

Sans surprise, le sujet de l'emploi revient à plusieurs reprises dans les échanges. Un père de famille dit que son fils est en recherche d'emploi malgré ses diplômes, un autre parle de sa fille et de son fils sans emploi et sans formation.

C'est l'occasion pour David Lorion d'exposer l'un des grands axes de son programme. "Concernant l'embauche des jeunes en mairie, je suis clairement pour la signature de contrats en alternance plutôt que pour des CDD ou des Pec", souligne-t-il en disant vouloir protéger les jeunes de la précarité.

"La personne aura une formation rémunérée pendant deux ans et lorsqu'il aura fini son contrat il pourra postuler en mairie ou ailleurs mais il sera formé", ajoute-t-il. Regardez

- "Souhaitez moi la santé" -

Il est temps de partir pour un autre rendez-vous, signale l'un des militants accompagnant David Lorion.

Le candidat retourne à l'autre bout du quartier où une vingtaine de militants sont réunis. Des petits groupes se forment et se répartissent les rues à arpenter en porte-à-porte.

Coïncidence, des militants de Jean Gaël Anda, candidat lui aussi au poste de maire, arrivent dans la rue pour un porte-à-porte. Les militants des deux camps se saluent, certains se serrent la main. "Les élections ce n'est pas la guerre", sourit l'un deux.

La déambulation à la rencontre des habitants chez eux commence. Elle dure jusqu'à la fin de l'après-midi. Regardez

La journée du maire sortant n'est pas finie, d'autres réunions sont prévues dans la soirée de cette journée bien chargée. Alors lorsqu'on lui demande ce qu'il faut lui souhaiter, David Lorion n'hésite pas : "la santé", dit-il. Regardez

À Saint-Pierre, outre David Lorion, Emeline K/Bidi, Virginie Gobalou Ruth Dijoux, Corine Bédier, Jean Gaël Anda, Bernard Von-Pine et Richard Riani sont candidats.

