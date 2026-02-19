À retenir ce soir : fichier bancaire piraté, Grand Raid, dioxyde de soufre, drogues à La Réunion et Andrew Mountbatten-Windsor arrêté

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 19 février 2026 : - Fichier bancaire piraté : les données d'1,2 million de comptes consultées par "un acteur malveillant" - Grand Raid : Diagonale et Zembrocal sans Cilaos... mais peut-être avec la forêt de Bélouve - Volcan : l'éruption se poursuit, le panache de dioxyde de soufre visible depuis l'espace - 72 % d’augmentation des affaires de trafic et d’usage de drogues en un an à La Réunion - Affaire Epstein : soupçonné de "manquement dans l'exercice de ses fonctions", Andrew Mountbatten-Windsor arrêté

"Des accès illégitimes" au fichier national des comptes bancaires (Ficoba) ont permis à "un acteur malveillant" de consulter les données d' 1,2 million de comptes depuis fin janvier, a annoncé mercredi le ministère de l’Économie.

Alors que l’organisation du Grand Raid prévoyait de dévoiler officiellement les parcours mi-mars, une fuite dans la presse a contraint son président, Pierre Maunier, à confirmer dès à présent un changement majeur : la Diagonale des Fous et la Zembrocal ne passeront pas par Cilaos. Il s’explique sur cette annonce précipitée et détaille pour Imaz Press les ajustements à venir. Quelques kilomètres supplémentaires et un passage dans la forêt de Bélouve ne sont pas exclus.

Septième jour d'éruption au Piton de la Fournaise. "Une seule bouche éruptive reste active sur le flanc sud-sud-est, avec des fontaines visibles depuis le Piton de Bert", indique l'Observatoire volcanologique. Le panache de dioxyde de soufre causé par cette éruption a été capturé par le satellite Copernicus. Ce jeudi 19 février 2026, le nombre d'éboulements est en augmentation notamment au niveau du cône en formation sur le site éruptif. L'enclos reste interdit d'accès.

Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a dévoilé, ce jeudi 19 février 2026, le bilan 2025 de la délinquance sur l’île. Des chiffres qui montrent une forte augmentation des infractions liées à l'usage et au trafic de stupéfiants, avec des saisies qui bondissent de +72 %.

L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue jeudi, le jour de son 66e anniversaire, à la suite d'allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles", liées à l'affaire Epstein, un coup de tonnerre pour la famille royale britannique.