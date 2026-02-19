Le Tampon : la liste d'Alexis Chaussalet validée par la sous-préfecture de Saint-Pierre

Après une nouvelle tentative ce jeudi 19 février 2026, la sous-préfecture de Saint-Pierre a finalement validé la liste d'Alexis Chaussalet. Le tribunal administratif de La Réunion avait considéré, dans un premier temps, que la première liste déposée par Alexis Chaussalet et ses colistiers ne pouvait pas être validée au motif que Laurita Alendroit, qui figurait sur sa liste, était inéligible (Photo : sly/imazpress.com)

Le mardi 17 février 2026, la sous-préfecture de Saint-Pierre avait refusé la première version de la liste déposée par le candidat Alexis Chaussalet pour les municipales du Tampon.

Ce jeudi 19 février, la liste "Nout Voix Nout l’Avenir menée par Alexis Chaussalet est officiellement et définitivement validée" se réjouissent les candidats. Laurita Alendroit, quant à elle, ne figure plus sur la liste.

Dans un communiqué, le candidat se réjouit de cette nouvelle : "La liste Nout Voix Nout L’Avenir a validé cette étape administrative et poursuit désormais pleinement la campagne municipale au Tampon. Déterminés et engagés, nous continuons d’aller à la rencontre des Tamponnais pour porter notre projet et convaincre."

"La campagne entre dans sa phase décisive : nous serons bien au rendez-vous pour gagner les élections municipales et communautaires."

