Saison cyclonique : une dépression tropicale à 2.300 km de La Réunion, une menace pour Rodrigues dans les prochains jours

Dans son bulletin de ce jeudi 19 février 2026 à 16h, les services de Météo France indiquent suivre un système qui n'a pas encore été baptisé : 11-20252026 se trouve à 2.300 km de notre île. Pour le moment, "ce système n'est pas une menace pour La Réunion dans les 5 prochains jours et devrait atteindre le stade de tempête tropicale ce vendredi 20 février" souligne Météo France Réunion. (Photo : capture d'écran Windy)

La dépression tropicale 01-20252026 se situe à près de 850 km au sud-est de Diego Garcia. Les météorologues indiquent qu'elle va se diriger dans un premier temps vers le sud avant d'incurver sa trajectoire vers le sud-ouest.

Ils ajoutent que la dépression tropicale 01-20252026 est prévue de s'intensifier au stade de tempête tropicale d'ici demain soir puis au stade de cyclone tropical d'ici la fin de semaine et aura tout d'abord un impact sur Rodrigues :

"Une influence de ce système sur les conditions météorologiques à Rodrigues est possible en termes de vent, de mer et de pluies dans 4 ou 5 jours. Toutefois, compte tenu des incertitudes liées aux échéances encore lointaines, il est encore bien trop tôt pour se prononcer sur l'amplitude de cette influence."

Météo France précise qu'il faut se tenir informé des changements possibles : "Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national" peut-on lire dans le bulletin de ce jeudi 19 février 2026.

- La dépression tropicale 11-20252026 -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 1000 hPa.

Position le 19 février à 16 heures locales Réunion : 14.2 Sud / 76.3 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 2300 km au secteur EST-NORD-EST

Distance de Mayotte : 3370 km au secteur EST

Déplacement : SUD-SUD-OUEST, à 15 km/h.

- Les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours -

TEMPETE TROPICALE MODEREE

Centre positionné le 20/02 à 16h locales, par 16.1 Sud / 75.6 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE

Centre positionné le 21/02 à 16h locales, par 16.8 Sud / 73.1 Est.

CYCLONE TROPICAL

Centre positionné le 22/02 à 16h locales, par 18.2 Sud / 69.4 Est.

CYCLONE TROPICAL

Centre positionné le 23/02 à 16h locales, par 20.7 Sud / 66.0 Est.

CYCLONE TROPICAL

Centre positionné le 24/02 à 16h locales, par 24.9 Sud / 64.5 Est

