72 % d’augmentation des affaires de trafic et d’usage de drogues en un an à La Réunion

Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a dévoilé, ce jeudi 19 février 2026, le bilan 2025 de la délinquance sur l’île. Des chiffres qui montrent une forte augmentation des infractions liées à l'usage et au trafic de stupéfiants, avec des saisies qui bondissent de +72 %. (Photos sly/www.imazpress.com)

À l'occasion d'une conférence de presse ce matin, au Quai du Port Est, et entouré des chefs des forces de l'ordre, de la douane et des procureurs de la République, le préfet dresse un état des lieux des principales évolutions constatées et présente les priorités opérationnelles pour 2026.

À la Réunion, la délinquance augmente légèrement : +6 %, contre +9 % en 2024 et +16 % en 2023.

Selon Patrice Latron, cette décélération traduit les premiers effets des mesures engagées, notamment le plan anti-bandes et le renforcement de l'action des forces de l'ordre.

- Forte augmentation des amendes : 200 euros pour les consommateurs de stupéfiants -

"Cette hausse révèle l'activité soutenue des forces de l'ordre qui, à ma demande, ont intensifié la lutte contre les trafics, bien sûr, mais également contre la consommation de stupéfiants. Cette hausse, elle est portée par une hausse très importante des amendes forfaitaires délictuelles."

Il ajoute : "C'est une amende de 200 euros qu'on va infliger à tout consommateur, à toute personne prise dans la rue lors d'un contrôle routier, d'un contrôle d'identité, avec une petite quantité de stupéfiants, une consommation individuelle. On a une très forte augmentation de ces AFD, de ces amendes forfaitaires délictuelles et ça va continuer en 2026"explique le préfet.

Selon lui, il y a trois choses à terenir de ce bilan, il détaille : "Premièrement, une baisse des cambriolages sur l'ensemble de la Réunion. Deuxièmement, une stabilisation des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes. C'est un élément important après des années et des années d'augmentation des faits de violences intrafamiliales. C'est un élément que je trouve encourageant puisqu'il se traduira peut-être en 2026 par une baisse que nous espérons tous." Écoutez.

Selon la préfecture, en 2025, 35 726 faits de délinquances ont été commis, contre 33 793 en 2024.

L'augmentation des faits constatés, + 1933 faits en 2025, s'explique en grande partie par l'augmentation des infractions à la législation sur les stupéfiants, qui est elle-même en grande partie due à l'initiative des services de police et de gendarmerie.

- Lutte contre les stupéfiants: une riposte qui s'organise -

Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont en progression de +130% depuis 2019 (1 980 faits en 2019 contre 4 553 en 2025), qui traduit la forte activité des services.

La seule année 2024-2025 enregistre une augmentation de +72 %, reflet de l'intensification de la lutte contre le narcotrafic et de son expansion sur l'île.

Pour le préfet l'objectif est clair : couper les canaux d'approvisionnement, assécher les profits et harceler les trafiquants.

La Réunion connaît une progression marquée du trafic de stupéfiants, avec une structuration croissante des filières. Le bilan annuel témoigne d'une activité intense des forces de l'ordre, qui explique en très grande partie l'augmentation des chiffres de la délinquance générale par rapport à 2024.

