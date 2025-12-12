10 mois du Plan anti-bandes : des résultats "concrets et mesurables" selon la préfecture

Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a annoncé en grande pompe le mardi 28 janvier 2025 un nouveau plan de lutte contre la délinquance. Dix mois après le lancement de ce plan "Anti-bandes", les autorités se félicitent de résultats "concrets et mesurables" (Photo sly/www.imazpress.com)

Dix mois après son lancement, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a présenté le bilan des actions conduites ce jeudi 11 décembre 2025.. "Le phénomène diminue énormément", affirme un agent de la brigade anti-criminalité (bac) territoriale. "Hier (mercredi ; ndlr) soir a encore, un homme a été interpellé, avec une vingtaine de doses de tabac chimique", rapporte-t-il.

"A mon arrivée, la quasi-totalité des élus m'ont parlé de ces problèmes, j'ai donc voulu ce plan", explique le préfet. "Ce plan a plusieurs principes : une concentration des efforts, un principe d'individualisation en cassant l'anonymat", cite-t-il par exemple.

"150 personnes à La Réunion sont suivies par la cellule, dont la moitié sont des mineurs. Ce n'est pas parce qu'on est mineur qu'on n'est pas suivi, et qu'on ne s'en prend pas à la famille", se vante le préfet, faisant référence notamment aux contrôles de la CAF. "La CAF a produit des sanctions et saisi la justice", précise-t-il.

Aucune expulsion n'a été effectuée pour l'heure, mais "28 procédures sont en cours devant la justice". "Il y a cette épée de Damoclès sur les familles, je vous garantis qu'il va y avoir des expulsions", assure le représentant de l'Etat - sans préciser s'il laissera ces familles à la rue en cas d'expulsion.

- Un plan "anti-bandes" pour La Réunion -

Lancé à l’initiative du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, le plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien s'est mis en place à La Réunion sous l’autorité du préfet Patrice Latron.

Ce plan repose sur un "diagnostic territorial précis de la délinquance "et s’articule autour de trois axes majeurs : la lutte contre les trafics de stupéfiants, la prévention et la répression des violences de bandes, ainsi que l’implication accrue des maires et des citoyens dans la sécurité locale.

La cellule départementale anti-bandes (CDAB) : réunie une dizaine de fois depuis février 2025, sous le pilotage du directeur de cabinet du préfet, assure un suivi global du phénomène, permettant une analyse à 360° de la situation des individus signalés. Elle coordonne les interventions de terrain et met en place systématiquement des contrôles administratifs des familles de délinquants rigoureux (CAF, droit au séjour, logement social).

Un suivi réactif des réseaux sociaux, permet d'empêcher l'organisation de rassemblements illicites et de détecter rapidement les signaux d'alerte.

- Renforcer la sécurité publique -

Des groupes de travail spécifiques sont mis en place, notamment sur la sécurisation de l'habitat social avec les bailleurs et la justice, ou encore sur l'élimination des véhicules hors d'usage, sources de nuisances et de risques pour la sécurité publique.

Une convention est par ailleurs en cours d’établissement, entre la préfecture, la Justice et les bailleurs sociaux, afin de renforcer la sécurité et la tranquillité dans les logements sociaux en répondant mieux aux incivilités et occupations illicites.

Une présence renforcée sur le terrain, au plus près des habitants, grâce à des patrouilles pédestres, cyclistes et motorisées assurées par les forces de l’ordre, et le renfort permanent d’un escadron de gendarmerie mobile.

Un soutien renforcé de l’État aux communes notamment pour installer la vidéo-protection dans les zones encore non couvertes, grâce à un financement prioritaire via le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) ;

La proposition aux maires du dispositif de participation citoyenne de sécurité avec la structuration d’un réseau de citoyens référents dans une approche partenariale et solidaire ;

- Le rappel à l’ordre dans le cadre du pouvoir de police des maires permettant de prévenir les comportements qui ne respectent pas l'ordre et la tranquillité publics (ex : conflits de voisinage, présence de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, incivilités...) ;

- Le renforcement de la police municipale et une meilleure coordination avec les forces de sécurité intérieure pour assurer une présence accrue lors des périodes les sensibles en matière de délinquance.

Le préfet de La Réunion réaffirme son engagement à lutter contre le phénomène des bandes, en renforçant la coopération entre les forces de sécurité, la justice, les collectivités et les acteurs sociaux.

