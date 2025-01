Plan contre la délinquance : tout répressif, zéro social

Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a annoncé en grande pompe un nouveau plan de lutte contre la délinquance. Expulsions, arrêt des aides sociales...C'est un programme tout répressif que le représentant de l'Etat a présenté, sans jamais donner de piste pour aborder le problème à sa racine : l'extrême précarité qui sévit dans les quartiers concernés par ces violences (Photo rb/www.imazpress.com)

Quel meilleur moyen de lutter contre la délinquance que de plonger des familles déjà précaires dans la pauvreté la plus totale ?



Alors que La Réunion fait face à une augmentation des atteintes aux personnes depuis plusieurs années, l'Etat a décidé de se tourner vers l'unique répression, sans avancer la moindre mesure sociale pour tenter de prévenir cette délinquance.

Pourtant, les professionnels alertent depuis plusieurs années : les dotations d'associations baissent, impactant directement l'accompagnement qu'elles proposent aux jeunes, les médiateurs et éducateurs de rue manquent, l'investissement de l'Etat dans des structures pour les jeunes aussi.

Nous l'écrivions déjà en 2022 : à ne parler que de répressif et de surveillance, l’Etat détourne finalement les yeux du plus important : comprendre les raisons de ces violences, afin de les éviter à l’avenir.

- Déplacer le problème -

Que des sanctions soient nécessaires, personne ne peut le nier. Mais il semble tout de même contre-productif de lutter contre la délinquance…en privant des familles de leur unique source de revenus.



L'expulsion des logements ne fait pas vraiment sens non plus. L'Etat ne peut pas, légalement, expulser une famille sans proposer de solution relogement. Et ne déplace finalement que le problème d'un quartier à un autre. Ou peut-être la préfecture ne prévoit-elle pas de les reloger ? Créer des sans-abris semble être aussi une brillante idée pour prévenir la délinquance.



Le problème, négligé depuis des années par les différents représentants de l'Etat et politiciens de tout bord, n'est que la finalité d'années d'absence de prise en charge d'une jeunesse livrée à elles-même, et de la concentration de personnes précarisées et discriminées depuis des décennies.

- Amalgame entre "mineurs étrangers" et "Mahorais" -

On peut par ailleurs regretter l'amalgame entre "mineurs étrangers" et "Mahorais" fait par le préfet lors de la présentation du dispositif, tout particulièrement quand ce dernier n'a pas condamné les propos racistes proférés à sa fenêtre ce samedi. Regardez (à 32 secondes)

On peut aussi rappeler au préfet que l'immense majorité des violences - 62% -, sont des violences intrafamiliales ou sexuelles perpétrées par des Réunionnais.



Il est enfin regrettable d'observer les gesticulations de nombreux représentants politiques, qui, les élections municipales arrivant, sombrent dans la surenchère. Entre des "milliers de Mahorais" qui arriveraient à La Réunion, le député qui estime que traiter une communauté de "rats d'égout" n'a rien de raciste, et ceux qui attisent la haine pour leurs propres gains, le spectacle en devient particulièrement pathétique.

