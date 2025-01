Saint-Denis : une centaine de manifestants veut la fin de la "délinquance importée de Mayotte"

Une centaine de personnes s'est rassemblée dans les jardins de la préfecture ce samedi 25 janvier 2025 à l'appel du collectif "Stop à la délinquance importée de Mayotte à La Réunion". Un collectif qui avait déjà interpellé la préfecture en mars 2024, exigeant des solutions contre " la spirale de la délinquance importée" (Capture d'écran Facebook)

Imaz Press n'était pas invité, mais le rassemblement a été diffusé en direct sur plusieurs canaux. On y a entendu les prises de parole, libres, qui se sont enchaînées pendant l'après-midi.

Les discours sur l'augmentation des agressions ces derniers mois ont été nombreux, dénonçant l'insécurité qui s'aggrave dans plusieurs quartiers de l'île.



Mais entre les préoccupations légitimes face à l'augmentation des agressions ayant été recensée ces dernières années (16,5% en plus en 2023), les injures racistes ont fusé. On pouvait donc y entendre certains crier que les "Mahorais sont des rats d'égout" et "des animaux". "Mahorais dehors !", ont scandé à de nombreuses reprises certains participants.



Des Mahorais qui "font dix enfants par famille pour toucher la CAF", ou qui n'ont "jamais versé de sang pour la France", selon un participant.



Des insultes ensuite temporisées, une participante ayant estimé que "les Réunionnais ne peuvent pas être racistes". "Il y en a marre des accusations de racisme", a-t-elle lancé, "cette communauté pourrit la vie des Réunionnais, c'est comme ça".

Déjà en 2024, le collectif assurait de pas "être raciste", malgré les appels à la violence publiés sur leur groupe.

- Le préfet interpellé -

Des manifestants qui ont appelé le préfet à venir échanger. Le représentant de l'Etat n'est cependant pas allé à la rencontre de ces derniers.



Jean-Hugues Ratenon et Frédéric Maillot, seuls députés à avoir répondu à l'invitation du collectif, se sont eux fait huer par de nombreux participants.



Empêchés de s'exprimer au micro, les deux élus ont été chahutés par plusieurs personnes, les accusant d'être à l'origine de la situation actuelle. L'administrateur de la CNL, Erick Fontaine, a lui pu participer aux échanges.



Les manifestants réclament désormais un entreien avec Patrice Latron, le préfet. "Il y en a marre des élus menteurs", a lancé un participant.



Le collectif appelle désormais à se rassembler une nouvelle fois le 8 février.



