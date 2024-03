"Non à la délinquance venue de Mayotte" : la pétition de tous les (dangereux) amalgames

Ce lundi 18 mars 2024, les rédactions de l'île ont reçu une invitation à signer une pétition dénommée "Vive le vivre-ensemble, non à la délinquance venue de Mayotte à La Réunion". Lancée le matin même, elle a déjà réuni près de 600 signatures. Mais entre propositions illégales, commentaires racistes et stigmatisation, ce collectif qui veut "simplement exprimer un ras-le-bol" face à "une violence imposée" semble se perdre dans les amalgames.

Largement partagée sur un groupe Facebook rassemblant plus de 2.600 personnes, la pétition déroule de – très – nombreuses propositions pour limiter les déplacements entre Mayotte et La Réunion. Dont plusieurs sont largement inapplicables, car hors du champ légal.



Instauration d’un visa pour voyager entre Mayotte et La Réunion, interdiction de territoire "pour toutes les personnes ayant des mentions sur leurs casiers judiciaires dans les 5 dernières années", interdiction de venir à la Réunion avec un billet simple sans projet professionnel…Beaucoup de ces propositions ne peuvent être appliquées, tout simplement car cela enfreindrait le principe de libre circulation entre les régions françaises.



Le collectif à l'origine de la pétition en est d'ailleurs bien conscient. "Nous savons que certaines mesures ne sont pas applicables, mais on a laissé libre cours aux revendications de nos membres" explique une membre du collectif, qui souhaite rester anonyme.



"Il y a un besoin de dire non à cette délinquance,. On comprend très bien qu'il y a une minorité qui s'intègre mais on ne peut pas laisser La Réunion devenir Mayotte" dit-elle.



Pourtant, selon le dernier recensement de l'Insee, les natifs de Mayotte présents à La Réunion ne représentent que 1,1% de la population de l'île. Les Comoriens, eux aussi visés par cette pétition, représentent 0,5%.

En matière de délinquance, s'il y a effectivement eu une augmentation de 16,5% entre 2022 et 2023, les chiffres sont en réalité plutôt stables depuis une vingtaine d'années. En 2021 par exemple, près de 33.000 crimes et délits étaient constatés dans l'île. Soit plus que les 31.000 et quelques infractions relevées en 2023.



"Ce ne sont que des chiffres" balaie une de nos interlocutrices. "Entre ce qui est rapporté à police et la réalité, il y a une différence" affirme une autre membre, qui ne fait "pas confiance aux chiffres" et qui souhaite elle aussi rester anonyme.

"Et puis, on vise les prisonniers envoyés à La Réunion par manque de place à Mayotte, et qu'on laisse rester dans l'île à leur sortie de prison" assure-t-elle.



Légalement, il est en effet possible de délivrer des "interdictions de paraître" comme peine complémentaire. Mais dans la mesure où il est impossible de vérifier qu'il existe bien une sur-représentation mahoraise dans les prisons de La Réunion, comme elles l'affirment toutes les deux, pas sûr que cela change vraiment la donne.

On peut d'ailleurs rappeler que la supposée sur-représentation de Comoriens dans les violences qui secouent Mayotte, répétée à longueur temps par certaines personnes, n'existe en réalité pas selon une étude d'Elise Lermercier, spécialiste de Mayotte.

- Abandon de l'Etat –

La question de la responsabilité politique se pose depuis de nombreuses années. Une membre du collectif pointe notamment du doigt "l'absence complète de prise en charge de ces jeunes livrés à eux-mêmes".

"Le gouvernement laisse grandir le mal-être depuis des années, il laisse des enfants à la rue, qui après avoir fini en prison sont de nouveau abandonnés dans nos rues" dénonce-t-elle. " Je ne comprends pas pourquoi on les laisse sans suivi, et les conséquences c'est nous qui les payons" dit-elle.

Et il s'agit d'une véritable problématique, à La Réunion comme Mayotte et même certains quartiers de l'Hexagone : l'abandon total de l'Etat face à des populations désœuvrées. Ce n'est pas un secret que dans la précarité se cultive la violence.

Et dans des territoires largement laissés à l'abandon, notamment à Mayotte, où l'accès à l'éducation, à la santé, et aux besoins les plus primaires est si difficile, il n'y a rien d'étonnant à y voir naître de la violence.

Concernant les quartiers réunionnais aujourd'hui où les violences sont les plus marquées, quelles solutions ont été réellement apportées par l'Etat ? En dehors des réponses pénales, qui arrivent donc une fois que les violences ont déjà été commises, quelles solutions sont proposées aux jeunes livrés à eux-mêmes ?

Nous avions déjà posé la question aux associations de terrain en 2022. Force est de constater que la situation n'a pas évolué, au contraire. "Les violences d’aujourd’hui sont le résultat de l’échec de nos politiciens à s’emparer du problème" estimait par exemple Audrey Coridon, directrice de l’Académie des Camélias, à l'époque.

"On laisse des jeunes, qui arrivent parfois seuls depuis Mayotte, livrés à eux-mêmes, avec des codes différents, installés dans ce qu’on appelle des zones blanches sous-développées en matière de travail social. Les premières victimes ce sont eux" ajoutait-elle.

Qu'a-t-on réalisé depuis pour apporter des réponses à ces problématiques ? Pas grand-chose, si ce n'est le travail associatif. Et donc un désengagement total de l'Etat.

Dans ce contexte, ce qui est une colère légitime face à des problèmes de violences se transforment en stigmatisation décomplexée.

"Personne ne peut nier qu'il y a des violences. Cependant, je refuse d'aborder cette problématique sous le prisme de l'ethnie" estime Frédéric Maillot, député de la 6ème circonscription. "Je ne nie pas que ces violences existent, j'ai grandi au Chaudron, on n'a pas reçu une réputation du jour au lendemain et il n'y a pas de fumée sans feu. Mais on ne peut pas aborder la question des violences par rapport à l'ethnie."

"La violence n'est pas exclusivement mahoraise, et le problème principal vient du fait que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités et n'agit pas" ajoute-t-il.

"Je suis fréquemment à Fayard, je vois qu'il y a des associations qui se bougent pour accompagner ces jeunes. Mais qui les met en avant ? Où est l'Etat ?" s'interroge-t-il. Concernant les appels à la violence, il estime que "La Réunion souffre peut-être du même problème de la France et qu'il est tant de se regarder en face".

- Derrière de vraies préoccupations, un racisme décomplexé -



L'aspect de la précarité rampante dans laquelle vit une partie de la population mahoraise de l'île semble être totalement occulté au milieu des débats. Et si le collectif appelle à ne pas publier de commentaire raciste ou haineux sur sa page, la réalité y est un peu différente."Il faut dératiser les quartiers des Comores et des Maorés", "Pour reprendre les propos de Sarkozy, il faut nettoyer les rues au karcher", "Il n'y aura pas la paix sans guerre", "Mi travail dur pou baye band envahisseur pour fé zenfant", "On comprend d'où vient leur haine, leur violence ancrée dans le sang"…C'est un festival de commentaires racistes que l'on peut retrouver sur la page.

Certains appellent même à créer des "groupes de défenses" par quartier pour "nettoyer La Réunion" de ses "envahisseurs".

Un langage violent, qui, selon les membres du collectif, ne traduit qu'un "ras le bol" de la part de ses membres. Ras le bol ou pas, ils tombent sans aucun doute sous le coup de l'incitation à la haine raciale, voire même à l'incitation à commettre des crimes. Des infractions qui concernent d'ailleurs certaines des propositions du collectif.

Mais la violence des propos reste relativisée. "Quand on a lancé le groupe en février, il fallait canaliser la colère de chacun, tout le monde vient vider son cœur. Cela prenait beaucoup de temps pour modérer, et moi je prône la liberté d'expression. Même si notre groupe a l'air d'être raciste, c'est en vérité un ras le bol collectif" estime la membre du collectif.

"Le préfet doit entendre cela comme étant un appel au secours" ajoute l'autre membre.

- Pour une "mobilisation contre le racisme -



Du côté de la délégation mahoraise de La Réunion, on prend la situation avec philosophie. "Ce n'est pas un sujet nouveau, c'est même récurrent : nous entendons souvent des propos de ce genre à La Réunion" réagit Mohamed Elanrif Bamcolo, délégué du département de Mayotte à La Réunion.

"L’attention du gouvernement, de la société civile et du Préfet de La Réunion est attirée sur l’ensemble des crimes et délits commis sur le territoire de La Réunion qui doivent faire l’objet de poursuites pénales et de condamnation dans le respect de la législation pénale. Tous les crimes et délits sont condamnables sans distinction de couleurs ou d’origines" estime-t-il.

"Parmi ces crimes et délits, on assiste à la banalisation de faits de stigmatisations et de provocation à la haine raciale commis par des groupes qui agissent sous couvert des réseaux sociaux, mais aussi à des discours politiques qui ciblent les communautés mahoraises et comoriennes" dit-il.

"Je sais compter sur le parquet de Saint-Denis, pour réagir dans le cadre de la loi. On a eu des faits similaires devant le tribunal pour incitation à la haine et provocation à commettre des crimes. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter" dit Mohamed Elanrif Bamcolo. "Qu'il s'agisse de la délinquance venue d'ailleurs ou autochtones, je pense que nous sommes suffisamment sages et qu'il y a suffisamment de grades fous pour intervenir."

Il appelle cependant "à la mobilisation de tous les Réunionnais et Réunionnaises" pour lutter "contre l’intolérance, le racisme, la haine et contre toutes les pratiques discriminatoires ciblant les communautés mahoraise et comorienne, pour dénoncer ces faits et ces discours qui les nourrissent".



"Je sais que l'actualité n'est pas facile à Mayotte et à La Réunion. Nous avons vu que chaque fois qu'il y a des crises sécuritaires ou sanitaires, quelques-uns ont envie d'exprimer leur opinion, et pas forcément de la bonne manière" ajoute-t-il.



"Cependant, il faut arrêter de mettre une cible sur toute personne qui a l'air d'être Mahoraise ou Comorienne, et de présenter avec une telle légèreté que tout ce qui vient de Mayotte est un problème. Où va-t-on si on laisse passer cela ? Ce n'est pas la France, ce n'est pas la République."

"Quels sont les faits reprochés aux communautés indexées ? Les transferts sanitaires dans les hôpitaux réunionnais, les transferts de prisonniers dans les prisons ici à La Réunion, on accuse les femmes mahoraises d’être "responsables de l’explosion démographique", on attaque les communautés indexées sur le terrain de l’accès aux droits aux logements, aux droits sociaux, en proposant des critères racistes et discriminatoires…" liste Mohamed Elanrif Bamcolo.

"Ce que nous souhaitons tous, c’est que les Réunionnais et les Réunionnaises, la société réunionnaise plurielle, multiculturelle se réunisse, se mobilise contre toutes ces initiatives minoritaires qui divisent pour saper le Vivre ensemble, et pour que le gouvernement, la justice, la police, la société civile se mobilisent pour lutter contre la banalisation des faits de stigmatisation, de provocation à la haine raciale anti- citoyens mahorais et français" conclut-il.

Contactée par Imaz Press Réunion, la préfecture a indiqué que le préfet "s'exprimera ultérieurement sur la question". Plusieurs députés ont eux indiqué que cette question complexe demandait un travail plus approfondi avant de pouvoir nous répondre.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com