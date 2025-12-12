Chantier de la NRL à La Possession : circulation déviée côté mer dans le sens nord sud

Dans le cadre de l’avancement du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, une adaptation temporaire de la circulation est mise en place sur la RN1 à La Possession à compter de ce vendredi 12 décembre 2025, annonce la Région Réunion. Le sens nord-sud sera dévié côté mer, sur une partie de la piste de chantier, spécialement aménagée. L'organisation est maintenue jusqu’à mi-février 2026 (Photo : rb/www.imazpress.com)

La circulation est maintenue en 2×2 voies dans les deux sens. La vitesse reste limitée à 70 km/h.

La circulation dans le sens sud-nord ne change pas.

Ce dévoiement permet de libérer le terre-plein central pour réaliser des travaux essentiels : retrait des glissières en béton et renouvellement des enrobés.

L'objectif est de préparer les prochaines étapes du chantier et améliorer durablement la circulation.



La circulation dans le sens nord-sud sera repositionné côté montagne à partir de mi-février 2026.

Lire aussi - Démontage de l'autopont de La Possession : des travaux nécessaires pour la NRL et des mois de galère pour les automobilistes

- NRL : la phase 2 est lancée, pour une livraison prévue en juin 2030 -

En juin 2026, la Région livrera totalement le nouvel échangeur de La Possession "et là ce sera un vrai gain pour les automobilistes après plusieurs mois de chantier", dit Guillaume Branlat. "Il y aura une année difficile mais nous essayons de faire en sorte que le chantier soit le plus court possible", ajoute le directeur général adjoint, chargé des routes et déplacements à la Région Réunion.

Prochaine étape du chantier, "le basculement du sens de circulation de Saint-Denis vers l'ouest sur la NRL, sur la portion digue de La Possession d'ici six mois, et d'ici un an on basculera les deux sens de circulation sur la NRL au niveau de La Possession", explique Olivier Tricoire, directeur des opérations de la NRL à la Région.

En parallèle, le Conseil régional lance "la consultation pour un marché de reconfiguration des extrémités de digue, pour un marché en début d'exécution mi-2026", dit-il. Écoutez.

Prochainement, "on va lancer la consultation pour le deuxième grand viaduc de 2,5 kilomètres pour une notification du marché au 3ème trimestre 2026 et un début d'exécution en 2027", précise Olivier Tricoire.

Un viaduc dont les besoins en matériaux sont évalués à 800.000 tonnes d'enrochement contre 5 millions pour la 1ère phase de la NRL.

Un vaste chantier pour une mise en service de la NRL mi-2030. Cette nouvelle phase de travaux, la dernière, sera livrée en 2030, pour un coût additionnel de 59 millions d’euros.

Lire aussi - NRL : dernié viraz pour le tronçon final de la route, livraison prévue en 2030

www.imazpress.com/[email protected]