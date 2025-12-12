Viols sur des fillettes : un septuagénaire condamné à 10 ans de réclusion criminelle

Un homme de 74 ans qui comparaissait devant la cour criminelle départementale, a été condamné ce jeudi 11 décembre 2025 à 10 ans de réclusion criminelle. Il était poursuivi pour une série de viols et d’agressions sexuelles, dont certaines incestueuses, sur des fillettes (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon nos confrères, les faits se seraient produits il y a une trentaine d'années au Port et à la Possession. C’est en septembre 2016 qu’une première plaignante dépose plainte. D’autres victimes la suivent. Elles avaient entre 5 ans et 15 ans au moment des faits.

Au total, cinq femmes déclarent avoir été victimes lorsqu’elles étaient enfants.

L’accusé - ancien surveillant pénitentiaire au centre de détention du Port - n’a reconnu que très partiellement les faits et n'exclut pas de faire appel selon son avocat.

