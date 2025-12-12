TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

La Réunion en vigilance fortes pluies et orages à partir de 10 heures

  • Publié le 12 décembre 2025 à 06:58
  • Actualisé le 12 décembre 2025 à 07:04
Pluie

Ce vendredi 12 décembre 2025, l'ensemble de La Réunion est placée en vigilance fortes pluies et orages dès 10 heures. Des averses modérées à localement fortes se développent et peuvent s'accompagner de coups de tonnerre. "Le quart nord-ouest semble particulièrement ciblé avec par endroits des cumuls de pluies costauds", indique Météo France (Photo : rb/www.imazpress.com)

Lire aussi - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vigilances météo sans oser le demander

www.imazpress.com/[email protected]

Météo, Fortes pluies, Orages

guest
0 Commentaires