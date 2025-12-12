La Réunion en vigilance fortes pluies et orages à partir de 10 heures

Ce vendredi 12 décembre 2025, l'ensemble de La Réunion est placée en vigilance fortes pluies et orages dès 10 heures. Des averses modérées à localement fortes se développent et peuvent s'accompagner de coups de tonnerre. "Le quart nord-ouest semble particulièrement ciblé avec par endroits des cumuls de pluies costauds", indique Météo France (Photo : rb/www.imazpress.com)

