Cyclone Gezani : le Département mobilise 100.000 euros pour la PIROI afin d'aider Madagascar

La Commission permanente du Département a voté ce jeudi 19 février 2026, l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 100.000 euros à la PIROI (Plateforme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien), afin de soutenir l’aide d’urgence à Madagascar, durement frappée par le cyclone tropical intense Gezani (Photos : DR et Département)

"À travers cette décision - prise dans le cadre d’une procédure d’urgence - notre collectivité affirme son engagement pour une coopération régionale utile, efficace et tournée vers l’humain. Grâce à l’expertise de la PIROI, cette aide bénéficiera rapidement aux populations qui ont directement souffert des conséquences désastreuses du cyclone", a déclaré le Président du Département, en présence de quelques membres de la communauté malagasy de La Réunion dont la Consule Yolande Razanamalala, ainsi que du directeur de la PIROI, Eric Sam-Vah.

Pour Eric Sam-Vah, la subvention départementale de 100.000 euros permettra à la PIROI – Croix-Rouge française de "déployer rapidement des actions concrètes en faveur des populations sinistrées : solutions d’abris temporaires, distribution de kits de première nécessité, amélioration de l’accès à l’eau potable et renforcement des dispositifs d’hygiène dans les centres d’hébergement d’urgence".

- Plus d'une cinquantaine de morts et d'importants dégâts à Madagascar -

Le dernier bilan du passage du cyclone Gezani fait état de 59 morts, 15 personnes disparues et 423.986 personnes sinistrées

Le cyclone Gezani a touché la côte est de Madagascar le 10 février 2026, avec un impact particulièrement dévastateur dans la région d’Atsinanana et la ville de Toamasina.

Les vents violents et les pluies intenses ont causé d’importantes pertes matérielles : des habitations détruites ou endommagées, des écoles gravement touchées et de fortes perturbations des services essentiels, notamment l’accès à l’électricité et à l’eau potable.

Face à l’ampleur des dégâts, le gouvernement malagasy et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé des appels à la solidarité nationale, régionale et internationale. Les besoins prioritaires identifiés concernent principalement les abris d’urgence, les articles ménagers essentiels, ainsi que les secteurs eau, hygiène et assainissement (WASH), dans un contexte sanitaire fragilisé.

